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TTB Merkez Konseyi üyesi Yerlikaya serbest bırakıldı

Sabah saatlerinde gözaltına alınan Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

11 Temmuz 2018 21:43

Sabah saatlerinde gözaltına alınan Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya,  2008 yılında Siirt’te Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) yönetiminde iken o dönem açılan bir soruşturma kapsamında bu sabah gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Yerlikaya, buradaki ifadesinin ardından savcılığa sevkedildi. Yerlikaya, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  

 

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