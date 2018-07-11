TTB Merkez Konseyi üyesi gözaltına alındı

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya, hakkında yürütülen bir soruşturma nedeniyle sabah saatlerine evinde gözaltına alındı. Dr. Yerlikaya ifadesinin alınması için Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Soruşturmanın Yerlikaya’nın 2008 yılında Siirt’te Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) yönetiminde iken o dönem açılan bir soruşturma olduğu ve soruşturma kapsamında bazı kişilerin daha gözaltına alındığı kaydedildi.

TTB, gözaltına alınan Yerlikaya'nın 'derhal serbest bırakılması' gerektiğini belirterek, "Merkez Konsey üyemizin 2014 yılından bu yana bekletilen bir soruşturma nedeniyle ifadeye çağrılmak yerine evinden gözaltına alınması hukuksuzluğun boyutunu göstermektedir" dedi.

TTB'nin açıklaması şöyle:

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya bugün (11 Temmuz 2018) saat 6.30’da evinde gözaltına alınmış ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştür.

Dr. Halis Yerlikaya’nın 2014 yılında açılan bir soruşturma nedeniyle gözaltına alındığı bilgisi edinilmiştir. Merkez Konsey üyemizin 2014 yılından bu yana bekletilen bir soruşturma nedeniyle ifadeye çağrılmak yerine evinden gözaltına alınması hukuksuzluğun boyutunu göstermektedir.

TTB Merkez Konseyi olarak, hukuksuzluğa son verilmesini ve Dr. Halis Yerlikaya’nın bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz.