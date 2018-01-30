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TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Gökalp, Diyarbakır'da gözaltına alındı

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Türk Tabibler Birliği'nin 11 kişilik yönetim kurulu üyelerine yönelik gözaltı kararının ardından Diyarbakır'da bulunan TTB Merkez Konsey Üyesi Dr

30 Ocak 2018 14:33

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca Türk Tabibler Birliği\'nin 11 kişilik yönetim kurulu üyelerine yönelik gözaltı kararının ardından Diyarbakır\'da bulunan TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp, bu sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı.
TSK\'nın Afrin\'e yönelik başlattığı operasyonla ilgili, TTB tarafından yapılan açıklamalar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde 11 kişilik TTB yöneticileri hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bu karar kapsamında Diyarbakır\'da bulunan TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp da, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Dr. Şeyhmus Gökalp, saat 08.00 sıralarında twitter hesabından evinde arama yapıldığını yazdı. 

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