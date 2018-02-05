TTB Merkez Konseyi üyeleri serbest bırakıldı

TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesine başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nın ardından yayımladıkları 'Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı bildiri nedeniyle 7 gündür gözaltında tutulan, aralarında Türk Tabipler Başkanı Raşit Tükel'in de bulunduğu TTB Merkez Konseyi üyesi 8 kişi adli kontrol şartıyla serbert bırakıldı.

TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ile TTBM MK üyeleri hekimler Selma Güngör, Hande Arpat, Taner Gören, Funda Obuz, Yaşar Ulutaş, Bülent Nazım Yılmaz ve Sezai Berber bu sabah Ankara Adliyesi'ne getirildi. Aralarında TTB Başkanı Raşit Tükel’in de bulunduğu 8 Merkez Konseyi Üyesi davcı ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hekimlere destek vermek için Ankara Adliyesi'ne KESK EŞ Başkanı Aysun Gezen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, DİSK Başkanı Kani Beko, İHD Başkanı Öztürk Türkdoğan'ın yanı sıra CHP ve HDP milletvekilleri de adliyede hazır bulundu.

TTB, Afrin’e yönelik operasyonuna karşı, “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlığıyla yayımladıkları bildiri nedenyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörist seviciler" eleştirisine maruz kalmıştı. Erdoğan'ın sözlerinin ardından TBB hakkında, soruşturma başlatılmıştı. TBB üyesi 11 kişi 30 Ocak'ta evlerine yapılan baskınla gözaltına alınmıştı. Türk Tabipleri Birliği’nin 11 yöneticisinden Sinan Adıyaman, Şeyhmus Gökalp ve Ayfer Horasan, 2 Şubat 2018'de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.