TTB Merkez Konseyi hakkındaki görevden alma davası düştü

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi'nin hakkında, Sağlık Bakanlığı’nın "amaç dışında faaliyette bulunmak" gerekçesiyle açtığı dava, yeni üyelerin seçilmesi nedeniyle düştü.

Birgün'de yer alan habere göre, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin, TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesine başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nın ardından yaptığı “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklaması nedeniyle Sağlık Bakanlığı’nın amaç dışında faaliyette bulunmak gerekçesiyle açtığı görevden alma davası, Haziran ayında yeni Merkez Konseyi’nin seçilmiş olması nedeniyle düştü.

Türk Tabipleri Birliği'nin harekâtın başlamasının ardından şu açıklamayı yapmıştı:

"Biz hekimler uyarıyoruz:

Savaş, doğada ve insanda tahribat yapan, toplumsal yaşamı tehdit eden, insan eliyle yaratılan bir halk sağlığı sorunudur.

Her çatışma, her savaş; fiziksel, ruhsal, sosyal ve çevresel sağlık açısından onarılmaz sorunlara yol açarak büyük bir insani dramı da beraberinde getirir.

Yaşatmaya ant içmiş bir mesleğin mensupları olarak, yaşamı savunmanın, barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevimiz olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz.

Savaşla baş etmenin yolu, adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır.

Savaşa hayır, barış hemen şimdi!"