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TTB ile Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği'ne tepki

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - MAKİNE Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi ile Melikgazi Hastanesi yöneticileri ayrı ayrı düzenledikleri basın açıklamasında genel merkezlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin Harekatı ile ilgili yaptığı 'Savaşa Hayır'

29 Ocak 2018 23:00

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - MAKİNE Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi ile Melikgazi Hastanesi yöneticileri ayrı ayrı düzenledikleri basın açıklamasında genel merkezlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin Harekatı ile ilgili yaptığı \'Savaşa Hayır\' açıklamasına tepki gösterdi.
Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Ersin Fener, yaptığı açıklamada \"Makine Mühendisleri Odası\'nın üst birliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği\'nin Afrin\'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili görüşlerine katılmadıklarını açıkladı. Fener, \"Söz konusu devlet ve milletse harici tüm insan ve yapıların teferruattan ibaret olduğunu ifade eder, yüce yaradandan ordumuza ve milletimize güç vermesini dileriz\" dedi.
Melikgazi Hastanesi Başhekimi Mustafa Demirel de benzer açıklama ile Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili \'Savaşa Hayır Barışa Evet\' şeklindeki açıklamalarının kendilerin bağlamadığını söyledi. Demirel, Türk Tabipleri olarak devletin ve TSK’nın her zaman yanında olduklarını belirterek, \"Bizler Türk doktorları olarak devletimizin ve milletimizin emrindeyiz. Nerede görev verilirse gitmeye hazırız” diye konuştu.

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