TTB gözaltılarına tepki: 12 Eylül karanlığında bile kelepçe takıp gözaltına almamışlardı!..

Eski Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB üyelerinin "terör örgütü propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" iddiasıyla gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Fincancı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "12 Eylül karanlığında bile kelepçe takıp gözaltına almamışlardı, e bu zamana kısmetmiş" ifadesini kullandı.

TTB Merkez Konseyi üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtına karşı bir bildiri yayımlamıştı. Bildiride "Savaşla baş etmenin yolu, adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır. Savaşa hayır, barış hemen şimdi" denmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise bildiriye imza atan TTB üyelerine "sözde tabipler" diye seslenmiş; "Bunlar terörist seviciler" ifadesini kullanmıştı.

11 kişi gözaltında

Bugün (30 Ocak 2018) sabah saatlerinde, aralarında TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel'in de bulunduğu 11 üye "terör örgütü propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" iddiasıyla gözaltına alındı.

Evlerine yapılan polis baskını sonucu gözaltına alınan kişiler şöyle:

TTB Başkanı Raşit Tükel, Merkez Konsey üyeleri, Sezai Berber, Sinan Adıyaman, Selma Güngör, Hande Arpat, Ayfer Horasan, Şeyhmus Gökalp, Taner Gören, Funda Obuz, Yaşar Ulutaş, Nazım Yılmaz.