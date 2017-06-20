TTB: GATA'nın kaldırılması askeri birlikleri biyolojik ve kimyasal saldırılara açık hale getirdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB ), Manisa’da askerlerin zehirlenmesine ilişkin olarak bir açıklama yaptı. TTB yaptığı açıklamada, GATA’nın kaldırılmasıyla gıda güvenliğinin kim tarafından sağlandığının belli olmadığına ve bu nedenle birliklerin “biyolojik ve kimyasal saldırılara açık hale” getirildiğine dikkat çekti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, TTB Merkez Konseyi, Manisa’daki askeri birliklerde yaşanan asker zehirlenmelerini değerlendirdi. TTB, hastaneye sevk edilen yüzlerce askerden geriye kalan erlerin çoğunun yaşadıkları endişe ile bisküvi cinsi paketlenmiş gıdalara yönelerek kötü beslenmeye itildiğini vuguladı. GATA’nın ortadan kaldırılmasıyla gıda güvenliği hizmetinin hangi kurum tarafından yürütüldüğünün belli olmadığını belirten TTB açıklamasında, “Yemek hizmetinin dışarıdan alınmasıyla askeri birlikler biyolojik ve kimyasal saldırılara açık hale getirilmekte, bu nedenle de daha sıkı bir denetim gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

Halk sağlığı hizmetlerinin olmadığı yerde tehlike artıyor

Manisa’da yaşananlar ile Türkiye’deki tüm askeri birliklerin gıda kaynaklı salgın tehdidi altında olduğuna dikkat çeken TTB, “Bu salgınlar silsilesini ortaya çıkaran nedenlerin başında, askeri birliklerde halk sağlığı hizmetlerinin sahipsiz kalması gelmektedir. Daha da önemlisi, halk sağlığı hizmetlerinin olmadığı yerde her türlü bulaşıcı hastalık tehlikesi olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Halk sağlığı hizmetlerinin olmaması aynı zamanda, ortaya çıkacak bir bulaşıcı hastalık salgınının kontrol altına alınmasını da zorlaştırmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

TTB, bu olayların önüne geçilmesi için gerekli araştırma ve denetimler yapılmasını, geçmiş deneyimlerden de yararlanarak askeri birliklerde gerekli halk sağlığı hizmet yapılanması acilen oluşturulmasını önerdi.