TTB'den "şehir hastaneleri anketi": Sağlık çalışanlarının yüzde 96'sı, tükenmişlik sendromu yaşıyor

T24 Haber Merkezi

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) şehir hastaneleriyle ilgili yaptığı ankete göre, sağlık çalışanlarının yüzde 96,3’ü tükenmişlik sendromu yaşıyor.

TTB, Koronavirüs pandemisiyle birlikte sağlık hizmetindeki etkisi tartışma konusu olan şehir hastaneleri ile ilgili hazırladığı anketin sonuçlarını duyurdu.

Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, "TTB Şehir Hastaneleri İzleme Grubu’nun çalışmalarında da görülebileceği üzere şirket hastaneleri” nitelemesinin daha doğru olacağını söyledi. Korur Fincancı, “Pandemide Şehir Hastaneleri Anketi” ile özellikle bu hastanelerdeki sağlık emekçileriyle doğrudan iletişim kurulmasının büyük önem taşıdığının" altını çizdi.

TTB II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten de iktidarın şehir hastanelerini “mükemmeliyet merkezleri” ve “pandeminin ilk büyük başarı öyküsü” olarak sunduğunu savunarak, bu iddiaların ne kadar gerçek olduğunu anlamak üzere bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Ökten, “Anket sonuçlarına göre şehir hastanelerinin pandemide ‘mükemmeliyet merkezleri’ olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Özellikle pandeminin pik yaptığı dönemlerde şehir hastaneleri ihtiyaca yanıt vermemiştir. Bu nedenle şehir hastanelerinin açıldığı şehirlerde kapatılan hastaneler açılmalıdır. Sonuçlar bir kez daha göstermektedir ki; şehir hastaneleri toplum sağlığı için uygun projeler değildir. Bu projeden en kısa zamanda vazgeçilmesi hem sağlık sistemini hem de geleceği ipotek altına alan ülke ekonomimiz için çok daha faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Özlük haklarından hizmet sunumuna, hasta güvenliğinden kaynak kullanımına 39 sorudan oluşan ve 13 şehir hastanesinde 230 kişiye yapılıp 219’u değerlendirmeye alınan anketten çıkan sonuçlar şöyle:

Çalışan sağlığı ve güvenliği

Sağlık çalışanlarının yüzde 76,3’ünün çalıştığı hastanede Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren en az bir sağlık çalışanı oldu.

Sağlık çalışanlarının yüzde 79,5’i çalıştığı hastanede Covid-19 enfeksiyonu geçiren kişi sayısı hakkında tam bilgiye sahip değil. Sadece yüzde 5,9’unun enfekte olan kişi sayısına ilişkin bilgisi var.

Sağlık çalışanlarının yüzde 49,3’ü özellikle pandeminin başında kişisel koruyucu ekipman tedarikinde sorun yaşadı. yüzde 58’i ise kendilerine verilen ekipmanların düşük kaliteli olduğunu belirtti.

Sağlık çalışanlarının yüzde 70,8’inin çalıştığı hastanede iş sağlığı ve güvenliği denetimi yok.

Sağlık çalışanlarının yüzde 8,2’sinin çalıştığı hastaneye yeni yatak eklendi. yüzde 55,3’ünün çalıştığı hastaneye yeni yatak eklendi fakat sağlık çalışanı sayısı değişmedi. yüzde 17,8’inin çalıştığı hastaneye yatak eklendi, sağlık çalışanı sayısı arttı fakat şirket çalışanı sayısı değişmedi. Hem yatak eklendiğini, hem de sağlık çalışanı ve şirket personeli sayısının arttığını söyleyen sağlık çalışanlarının oranı sadece yüzde 9,6 oldu.

Sağlık çalışanlarının yüzde 89,5’inin çalıştığı hastanede çalışanlar arası planlama değişikliğine gidildi; yüzde 9,6’sında bir değişiklik olmadı.

Sağlık çalışanlarının yüzde 69,4’ünün çalıştığı hastanede çalışmayı güçleştiren işleyiş sorunu var.

Sağlık çalışanlarının yüzde 96,3’ü tükenmişlik sendromu yaşadı/yaşıyor.

Sağlık çalışanlarının yüzde 44,3’ü işten ayrılmayı veya emekli olmayı düşünüyor.

Sağlık çalışanlarının yüzde 50,7’si taşeron şirketlerin çalışanlara yönelik ayrımcı tutumlarına tanık oldu.

Sağlık çalışanlarının özlük hakları

Sağlık çalışanlarının yüzde 29,7’sinin performans ödemeleri azaldı, yüzde 26,5’ininki ise değişmedi. Yine yüzde 53,9’u ek ödeme almadı. Performans ödemesi ve ek ödeme sorularına olumlu yanıt verenlerin oranı yüzde 42-43’te kaldı.

Hastalanan sağlık emekçilerinden yüzde 57,5’i hak kaybı yaşadı.

Sağlık hizmeti sunumu

Sağlık çalışanlarının yüzde 72,9’u ayaktan başvuruların azaldığını ifade etti.

Yatan hasta başvurusu yüzde 41,6’sına göre azalırken; yüzde 45,2’sine göre arttı.

Acil başvuruları yüzde 33,3’üne göre azalırken; yüzde 49,3’üne göre arttı.

Sağlık çalışanlarının yüzde 88,1’i elektif vakaların azaldığını bildirdi.

Sağlık çalışanlarının yüzde 43,8’i mekânsal büyüklüğün olumsuz sonuç doğurduğunu belirtti; yüzde 37,9’u ise olumlu etkiden söz etti.

Hasta güvenliği

Sağlık çalışanlarının yüzde 40,6’sına göre enfeksiyon komitesi toplanmadı.

Sağlık çalışanlarının yüzde 29,7’sine göre sterilizasyon ve dezenfeksiyon hizmetlerinde sorun var; yüzde 65,3'üne göre ise değişiklik yok.

Sağlık çalışanlarının yüzde 72,1’ine göre kapalı alanların fazla, koridorların uzun, kulelerin uzak olması sorun yarattı.

Sağlık çalışanlarının yüzde 63,5’ine göre hastanelerin büyük, yatak sayısının fazla, refakatçi sayısının çok olması bulaş riskini artırdı.

Sağlık çalışanlarının yüzde 81,7’sine göre hastanelerin şehir dışında olması ve hastaların toplu taşıma araçlarına mecbur bırakılması enfeksiyon riskini artırdı.

Sağlık çalışanlarının yüzde 80,4’üne göre hastane pencereleri açılmıyor.

Sağlık çalışanlarının yüzde 66,2’sine göre şehir hastanelerinde hasta güvenliği olumsuz etkileniyor.

Kaynakların Kullanımı

Hastanelerin şirketler tarafından yönetilmesi sağlık çalışanlarının yüzde 53,9’una göre olumsuz sonuç doğuruyor.

Şehir hastanelerini yöneten şirketlere yapılan hizmet ödemelerine dair sağlık çalışanlarının yüzde 93,2’sinin bilgisi yok.

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