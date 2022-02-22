TTB'den "maske zorunluluğu" açıklaması: Önlemleri gevşetirlerse artan ölüm oranlarından da sorumlu olurlar

Maske zorunluluğun kaldırılması tartışmaları hakkında TTB Genel Sekreteri Bulut, "Tedbirlerin gevşetilmesi, yeni bir varyantta toplumu ve sağlık sistemini hazırlıksız yakalar. Önlemleri gevşetirlerse artan ölüm oranlarından da sorumlu olurlar" dedi.

Hekimlere göre maske zorunluluğu sürmeli. TTB Genel Sekreteri Bulut, vaka ve ölüm sayılarına dikkat çekerek “Önlemlerin gevşetilmesi hiç doğru olmaz" diyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs salgınında tehlikeli dönemin artık geride kaldığını iddia etse de vaka ve ölüm sayıları hâlâ yüksek olduğu söyleniyor. Haftalık ölümlerde, son bir haftanın (14-20 Şubat) ölüm sayısı 10-16 Mayıs 2021’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı, bin 909 kişi hayatını kaybetti. 1 Ocak’tan bu yana 10 binden, 1 Şubat’tan bu yana 5 binden fazla kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu tabloya dikkat çeken uzmanlar ısrarla Sağlık Bakanlığı’na “Omicron’u hafife alma, önlem al!” çağrısı yapıyor.

Birgün'ün haberine göre, Bakan Koca’nın “Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz" şeklindeki açıklamasının ardından maske zorunluluğunun kalkıp kalmayacağı tartışılıyor. Bilim Kurulu bu haftaki toplantısında bu konuyu ele alacak. Uzmanlar ise bunun büyük bir hata olacağını söylüyor.

"Ölüm oranları artıyor"

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, toplum bağışıklığının yüzde 80'lere ulaşmadığını, önlemleri gevşetmek için henüz çok erken olduğunu söyledi. Resmi verilere göre her gün 100 bine yakın yeni vaka görüldüğüne ve ortalama 200 yurttaşın yaşamını yitirdiğine dikkat çeken Bulut, şöyle konuştu:

“Omicron varyantı çok bulaşıcı. Açıklanan vaka ve ölüm oranları ortadayken önlemlerin gevşetilmesi doğru olmaz. Böyle bir durumda tedbirlerin gevşetilmesi, yeni bir varyantta toplumu ve sağlık sistemini hazırlıksız yakalar. Çünkü solunum cihazlarının sayısı belli. Yoğun bakımlarımızdaki yatakların üçte ikisinde solunum cihazı var. Vakalar arttığında üniteler yeterli olmuyor, ölüm oranları artıyor. Sağlık Bakanlığı da bunu biliyor ama Bilim Kurulu'nda bunu konuşmuyorlar. Önlemleri gevşetirlerse artan ölüm oranlarından da sorumlu olurlar.”

"Siyaset uğruna bilimsel verilerin üstünü örtüyorlar"

Bakan Koca’nın söylediğinin aksine, maskeye verilen önemin ve özenin daha da artması gerektiğinin altını çizen Bulut, şöyle devam etti:

“Türkiye’de açıklanan Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı 92 binin üzerinde, ancak bu veri gerçeği yansıtmıyor. Vaka ve ölüm sayıları açıklanandan en az iki üç kat daha fazla. Şu ana kadar 260 bin yurttaş öldü. Fazladan ölümleri izah edemedikleri için verileri saklıyorlar. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılının ölüm istatistiklerini halen yayımlamadı. Çünkü o istatistiklerde geçen yıllara kıyasla artan ve açıklanamayan ölüm verileri var. Bunu izah edemedikleri ve gelecek tepkiden korktukları için siyaset uğruna bilimsel verilerin üstünü örtüyorlar.”

Salgının başından bu yana çok fazla hata yapıldığını vurgulayan Prof. Dr. Bulut, "Bu hatalar ölüm ve vaka oranlarını etkiledi. Maske konusunda da hataya düşülmemeli" uyarısını yaptı.