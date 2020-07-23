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TTB'den 65 yaş üstüne uygulanan yasağın devam etmesine tepki: Bu gruba yönelik bütün kısıtlamalar ivedi olarak kaldırılmalı

23 Temmuz 2020 00:02

Türk Tabipler Birliği (TTB), 65 yaş üstüne uygulanan yasağın ayrımcılık olduğunu belirterek, ivedi bir şekilde kaldırılmasını istedi.

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