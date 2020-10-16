TTB çağrısını tekrarladı: Covid-19 meslek hastalığı olarak kabul edilmeli!

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla ülke genelinde, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Aydın Tabip Odası Başkanı Esat Ülkü ve bu süreçte kaybedilen tüm sağlık çalışanları için saygı duruşu gerçekleştirildi. Hastanelerin bahçesinde ve tabip odalarında yapılan basın açıklamalarında, Covid-19’un meslek hastalığı kabul edilmesi istendi.

TTB Merkez Konseyi üyeleri ve Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri de TTB binasında bir basın toplantısı düzenledi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur, “Covid-19 hastalığı sağlık çalışanları için acilen, meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir” dedi.

Bir haftada 9 can kaybı

Covid-19 salgınının başlangıcından bugüne, 50’si hekim olmak üzere 113 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini ifade eden Korur, “Son bir haftada dokuz sağlık çalışanını kaybettik, yedisi de hekim… Son olarak Aydın Tabip Odası Başkanı Esat Ülkü gibi yeri kolay kolay doldurulamayacak çok kıymetli bir değerimizi daha kaybettik” diye konuştu.

"Meslek hastalığı sayılmalı"

“Covid-19, sağlık çalışanları için milenyumun ilk meslek hastalığıdır” tanımlaması yapıldığına değinen Korur, şunları söyledi:

“Uluslararası Çalışma Örgütü ve birçok uluslararası örgüt, Covid-19 hastalığının meslek hastalığı olarak kabul edilmesi yönünde açıklama yaptı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da bu yönde değerlendirmeler yapıldı, sağlık çalışanlarının korunmasına yönelik önlemlerin alınması için ülkelere uyarılarda bulunuldu. İtalya, Almanya, Belçika, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Afrika ve Malezya dâhil 130’a yakın ülke tarafından Covid-19 sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edildi.

Maalesef ülkemizde halen resmi olarak Covid-19 meslek hastalığı olarak kabul edilmedi. Yasalarımızda meslek hastalıklarının bildirim ve kaydının birincil yükümlülüğü Sağlık Bakanlığı'nda. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı tarafından kayıtlarında olan Covid-19 hastası sağlık çalışanlarının sayıları günbegün açıklanmalı ve bunlar meslek hastalığı statüsüne alınmalıdır. Böylece Covid-19 pandemisi ile mücadele sırasında vefat eden veya hastalanarak mağduriyet yaşayan sağlık çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi ve zararlarının tazmin edilmesinin önü açılmalıdır.”