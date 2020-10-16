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TTB çağrısını tekrarladı: Covid-19 meslek hastalığı olarak kabul edilmeli!

16 Ekim 2020 16:50

TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Covid-19 salgınının başlangıcından bugüne 113 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini belirterek, “Covid-19 hastalığı sağlık çalışanları için acilen, meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir” dedi.

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