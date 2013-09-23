TTB: Biber gazı mağdurlarının yüzde 39'u 'etkisi hâlâ sürüyor' dedi

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) raporuna göre, biber gazının etkileri birçok insanda sürüyor. 11 bin kişilik çalışmaya katılanların yüzde 39'u "gazın etkileri sürüyor" dedi.

Hacer Boyacıoğlu'nun radikal.com.tr'de yer alan haberine göre Türk Tabipleri Birliği’nin çalışmasına göre, biber gazına maruz kalanların “yüzde 39”u gazın etkilerinin devam ettiğinden şikayetçi. Gezi Parkı olayları sırasında biber gazına maruz kalan 11 binden fazla kişiyle yapılan çalışmaya göre, yüzde 14’lük bir kesim sivilce ve benzeri döküntülerin sürdüğünü, yüzde 10’u yürürken ve hareket ederken dengesizlik oluştuğunu, yüzde 11.2’si de el ve ayaklarda kas güçsüzlüğü bulunduğu şikayetini dile getiriyor.

İnternet sitesine konulan anket çalışmasına verilen yanıtlar üzerinden oluşturulan çalışmaya göre, “Gazdan etkilendiniz mi” sorusuna, yüzde 68.5 düzeyinde “Çok yoğun etkilendim” yanıtı verildi. Hiç etkilenmeyenlerin oranı ise, “Yüzde 0.2” oldu. Ankete katılanların yüzde 88’i gazdan etkilenmemek için bir araç kullandığını belirtirken; yüzde 12’si ise hiçbir araç kullanmadığını belirtti. Ankete katılanlara hangi mesafeden gaza maruz kaldıkları sorusu da soruldu. Bu soruya yüzde 30’luk bir kesim 1 metreden az, yüzde 37.6’lık bir kesim de 1-5 metre arasında yanıtını verdi. Yüzde 32.4’lük kesim ise, “5 metreden fazla” yanıtını tercih etti.

'Ağırlıklı ortalama 1-8 saat arasında gaza maruz kalmış'

Verilen yanıtlara göre, toplam olarak “1 saatten az gaza maruz kaldım” diyenlerin oranı yüzde 8 olurken; “1-8 saat arasında gaza maruz kaldım” diyenler yüzde 53, “9-16 saat arasında gaza maruz kaldım” diyenler yüzde 17, “17-24 saat gaza maruz kaldım” diyenler yüzde 12, “24 saatten fazla gaza maruz kaldım” diyenler de yüzde 10 oldu.

Yüzde 50’si sağlık yardımı almamış

Ankette, biber gazından etkilenenlere yardım alıp almadıkları da soruldu. Bu soruya yüzde 49’luk bir kesim “Hayır almadım” derken; yüzde 4.86’lık bir kesim de “Hastaneye götürüldüm” yanıtını verdi. Eczaneye başvuranların oranı ise yüzde 0.04’te kaldı. Ayrıca anket çalışmasına katılanlar arasında yüzde 7’lik bir kesim gaz fişeği nedeniyle yaralandığını belirtti. Yaralandığını belirtenlerin 473’ü kızarıklık oluştuğunu, 410’u sıyrık oluştuğunu, 191 kişi açık yaralarının bulunduğunu belirtirken, 31 kişi de vücudunda kırıklar olduğu bilgisini verdi.

11 bin 155 yanıt üzerinden değerlendirme yapıldı

Türk Tabipleri Birliği, Gezi Parkı olaylarına müdahale aracı olarak kullanılan biber gazı etkileriyle ilgili çalışmasına Haziran başında başladı. Bununla ilgili ilk rapor Haziran ayında oluşturulurken, veri girişleri de devam etti. Geçtiğimiz haftalarda tamamlanan veri girişleriyle 11 bin 155 yanıta ulaşıldı ve bu yanıtlar üzerinden rapor oluşturuldu. Hazırlanan çalışma İngilizce’ye de çevrildi.