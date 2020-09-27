Türk Tabipleri Birliği yeni başkanını seçiyor; Şebnem Korur Fincancı ve Rıza Hakan Erbay yarışıyor

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi seçimlerinde, Etkin Demokratik TTB Grubu’nun başkan adayı Şebnem Korur Fincancı ile Bağımsız Hekimler Birliği’nin başkan adayı Rıza Hakan Erbay yarışıyor.

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 72’nci Büyük Kongresi’nde seçim günü.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası önünde yapılacak seçimlerde iki liste yarışıyor.

Listelerden biri mevcut yönetimde yer alan Etkin Demokratik TTB Grubu, diğeri de Bağımsız Hekimler Birliği Grubu.

Demokratik TTB Grubu

Etkin Demokratik TTB Grubu’nun listesinde TTB Merkez Konseyi Genel Başkanlığı için aday olan isim, Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın eski Başkanı ve Adli Tıp Uzmanı Şebnem Korur Fincancı.

Listede yer alan TTB Merkez Konseyi adayları şu şekilde: Filiz Şebnem Korur Fincancı, Çiğdem Aslan, İbrahim Akkurt, Alican Bahadır, Vedat Bulut, Deniz Erdoğdu, Kazım Doğan Eroğulları, Meltem Günbeği, Onur Naci Karahancı, Ali İhsan Ökten, Halis Yerlikaya.

TTB Yüksek Onur Kurulu adayları ise şöyle: Sezai Berber, Naki Bulut, Şeyhmus Gökalp, Taner Gören, Yıldıray Orhon, Ömer Özkan Özdemir, Hafize Öztürk Türkmen, Irmak Saraç, Lale Tırtıl.

TTB Denetleme Kurulu için Filiz Ak Azar, Fırat Erkmen, Nilay Etiler Lordoğlu önerildi.

Bağımsız Hekimler Birliği

Bağımsız Hekimler Birliği’nin listesinde TTB Merkez Konseyi Genel Başkanlığı için aday olan isim, Dr. Rıza Hakan Erbay.

Listede yer alan TTB Merkez Konseyi adayları şu şekilde: Rıza Hakan Erbay, Gökhan Önem, Türker Bahçeli, Tuğba Acar Demir, Ozan Uzkat, Erdoğan Yüksel, Gökhan Gedikli, Lütfi Tiyaklı, Ata Nevzat Yalçın, Dursun Ali Kodat, Yücel Ayaz.

TTB Yüksek Onur Kurulu adayları ise şöyle: Meral Altan, Teoman Minareci, İsmet Kartal, Mustafa Halıcı, Oktay Tolga Büyükhilal, Birgi Tuna, Tevfik Bedirhan Üstün, Fatih Yakut, Can Ertürk.

TTB Denetleme Kurulu için Ahmet Cem Çerkeş, Belkıs Sınık, Selçuk Ünal önerildi.

Saat 10.00 itibariyle başlayan seçimler, 17.00’da sona erecek. Seçimlerin ardından sonuçlar açıklanacak.

TIKLAYIN: TTB Başkanı Sinan Adıyaman: Başta hekimler olmak üzere bütün sağlık çalışanlarının çığlığı olmayı başardık