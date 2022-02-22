TTB Başkanı Prof. Dr. Fincancı: Acil taleplerimiz için adım atılmazsa 14-15 Mart günleri grevde olacağız

TTB Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı “Emeğimiz, haklarımız için sürekli dile getirdiğimiz acil taleplerimiz için adım atılmazsa 14-15 Mart günleri bütün hekimler bütün Türkiye’de bütün sağlık kurumlarında g(ö)revde olacağız” dedi.

Sputnik Türkiye'den Burcu Okutan'ın haberine göre, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, düzenledikleri bir basın toplantısında, hekimlerin 14-15 Mart’ta grevde olacağını duyurdu.

Hekimlerin taleplerini sıralayan Fincancı “Emekliliğimize yansıyan insanca bir ücret istediğimizi, ‘geçinemiyoruz’ dediğimizi defalarca ilettik. Kovid-19 meslek hastalığı sayılsın, sağlıkta şiddet sona ersin, 5 dakikada hekimlik yapılamaz, bilimsel liyakate dayalı lisans ve uzmanlık eğitimi istiyoruz, uzmanlık öğrencileri köle değildir dedik. Bu sağlık sistemi artık iyice işlemez halde diye haykırdık. Hekimler yıllardır duymak istemeyen kulaklara dertlerini anlatmaya çalışıyor” dedi.

"Zannettiler ki, susacağız, vazgeçeceğiz, peşini bırakacağız"

11 Ekim 2021 itibariyle yaptıkları eylemleri aktaran Fincancı, “Kameraların önünde açıklayıp tüm partilerin oyuyla meclisten geçirdikleri düzenleme bile hekimlerle dalga geçer gibi geri çekildi. Ocak ayının ikinci haftası tekrar getireceğiz sözleri de tutulmadı. Zannettiler ki, susacağız, vazgeçeceğiz, peşini bırakacağız, geri çekileceğiz. 15 Aralık ve 8 Şubat’ta birinci basamaktan üçüncü basamağa tüm sağlık kurumlarında g(ö)revde olanlar, hakkımız olanı alana kadar susmayacağız, vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

Basın toplantısında eylem programlarını da açıklayan Fincancı “TTB olarak ‘emek bizim söz bizim’ diyerek 11 Ekim 2021’de başlattığımız eylem programımızı 14 Mart Tıp Bayramı haftasında yükselterek devam ediyoruz. Pandemide her gün 300’e yakın insanımızın ölmesine, 100 bine yakınının hastalanmasına göz yumanlara, sağlıksızlık vaat eden sağlık politikalarına karşı alternatifsiz olmadığımızı yeni bir sağlık sisteminin mümkün olduğunu anlatacağız. Bizlere istifaları, hekim göçlerini, uzun ve güvensiz çalışma saatlerini dayatanın da bu sağlık sistemi olduğunu bilerek sağlıklı bir gelecek ellerimizde ‘emek bizim söz bizim’ deyip mücadeleyi adım adım büyüteceğiz” dedi.

"Beyaz Yürüyüş’ gerçekleştireceğiz"

Fincancı, 26 Şubat’ta TTB Genel Yönetim Kurulu’nun toplanacağını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

“1 Mart 2022’de TTB ve tabip odaları hekimlerin taleplerini açıklamak için basın toplantısı gerçekleştirecek. 11 Mart 2022’de pandeminin 2. yıldönümünde ölen yurttaşlarımızı, meslektaşlarımızı unutmayacağız, unutturmayacağız. ‘Pandeminin sorumluları’ kitlesel basın açıklamamızı gerçekleştireceğiz. Merkez Konseyi olarak Sağlık Bakanlığı önünde olacağız. Aynı günün akşamı uluslararası katılımlı bir çevrimiçi toplantıda ‘pandemide yaşananlar önlenebilirdi’ başlığıyla önlenemeyenleri ve önlenmesi için yapılması gerekenleri konuşacağız.

13 Mart 2022’de İstanbul’da beyaz buluşmamız ile bir ‘Beyaz Yürüyüş’ gerçekleştireceğiz. 14-15 Mart 2022’de Büyük Beyaz G(ö)revdeyiz. 15 Mart 2022’de siyasi parti gruplarını ziyaret ederek meclis kürsülerini meslektaşlarımızın sorunlarını hep beraber dile getireceğiz ve çözüm önerilerimizi sunacağız. 16 Mart 2022’de Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumu’nda ‘Başka Bir Sağlık Sistemi: Neden, Nasıl’ birlikte tartışacağız. Emeğimiz, haklarımız için sürekli dile getirdiğimiz acil taleplerimiz için adım atılmazsa 14-15 Mart günleri uzmanı asistanı, akademisyeni pratisyeni, aile hekimi tıp öğrencisi, stajyeri, genci yaşlısı, çalışanı emeklisi bütün hekimler bütün Türkiye’de bütün sağlık kurumlarında g(ö)revde olacağız. Taleplerimize yönelik adımlar atılmazsa tüm sağlık kurumlarında bütün Türkiye’yi önlüklerimizin beyazına boyayacağız.”

Fincancı “Bizi duymazdan, görmezden gelenlere, yok sayanlara, emeğimizi, mesleğimizi, geleceğimizi ayaklar altına alanlara gücümüzü her birlikte göstereceğiz. Sağlıkta şimdiye kadarki en büyük g(ö)revi gerçekleştireceğiz. Biliyoruz, hak verilmez, alınır. İnanıyoruz, haklar mücadele ile kazanılır. Kararlıyız, hakkımız olanı mücadele ede ede alacağız” diye ekledi.