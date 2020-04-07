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Türk Tabipleri Birliği Başkanı açıkladı: Hayat ne zaman normale döner?

TTB Başkanı Adıyaman, testi negatif çıkıp tomografiyle Covid-19 teşhisi konulan hastaların olduğunu söyledi

07 Nisan 2020 13:24

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, hayatın ne zaman normale döneceğine ilişkin, “Bizim ekiplerimiz var, onların söylediği bir 9 haftayı bulur” dedi.

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