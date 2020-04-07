Türk Tabipleri Birliği Başkanı açıkladı: Hayat ne zaman normale döner?

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tarafsız Haber Ajansı'ndan Mehtap Gökdemir'e konuşan Adıyaman, “Anladığımız kadarıyla Sağlık Bakanlığı test yani laboratuvar testi pozitif olan vakaları yayınlıyor. Test pozitifleri yayınlıyor. Ama biz de biliyoruz ki Türkiye’nin birçok yerinden bilgi geliyor bize, özellikle 3 büyükşehirden. Test negatif çıkıp ama klinik olarak ve radyolojik olarak tomografi ve akciğer filmi olarak Covid-19 teşhisi konulup Covid tedavisi yapılan hastalar var" ifadelerini kullandı.

"Virüs varken de negatif verebiliyor"

Adıyaman şöyle devam etti: "Bu testin duyarlılığı yüzde 55-60, yani yüzde 40 oranında 45 oranında yalancı negatif verebiliyor. Virüs varken de negatif verebiliyor. Onun için zaten tekrarlanıyor bunlar, hatta ikinci testte de bazen negatif gelebiliyor. Dolayısıyla bunlar hesaplanırken en azından klinik olarak Covid tedavisi yapılan ve radyolojik olarak biz de tomografi kullanımı çok sağlıklı değildir ama burada işe yaradı. Çok kullanılıyor. Test negatif gelmesine rağmen Covid tanısı almış hastaların da ilave edilmesi hasta sayısını artıracaktır."

"İstanbul'da binin üzerinde sağlık çalışanı pozitif"

"Sağlık çalışanlarından hangi ilde ne kadarı bu işten etkilendi, o konuda bilgiler geliyor" diyen Adıyaman, "İstanbul’da binin üzerinde testi pozitif gelen sağlık çalışanı Covid-19 hastalığına yakalanmış. Sağlık çalışanı İstanbul’da binin üzerinde, İzmir’de 111, Ankara’da 100-150 arasında bir bilgi gelmişti" ifadelerini kullandı.

"Baskılama yöntemi uygulanması lazım"

Baskılama yöntemi olması gerektiğini ifade eden Adıyaman, "Bir yandan siz 65 yaş üstünü ve 20 yaş altını sokağa çıkma yasağı veriyorsunuz, sonra bir gün bir genelgeyle 18-20 yaş arası çalışanları tekstil ve tarımda çalışan, inşaatta çalışanları çıkabilir diyorsunuz. Baskılama yöntemi yapılması lazım artık. Bir strateji olarak bunun uygulanması lazım. Onun için de hayatı birazcık yavaşlatmak gerekiyor. Siz hem insanlara dışarı çıkmayın derseniz hem de milyonlarca İstanbullu ya da Türkiye’nin dört bir yanından milyonlarca insan, 18-20 yaş arası genç ya da 20-65 yaş arası olan orta yaşlı insanlar dışarı çıkıp çalışırlarsa bu salgını önlemeniz mümkün değil" diye konuştu.

"Katı bir izolasyon uygulanması lazım"

Toplumsal hareketliliğin ciddi ölçüde yavaşlatılması gerektiğini vurgulayan Adıyaman, "Ve katı bir izolasyonun uygulanması gerekiyor. Bunun için de çok ciddi olmak gerekiyor. Biz ne diyoruz, önce tanı test yapacaksınız, ikincisi tanıyı koyacaksınız, üçüncü de tecrit edeceksiniz, dördüncü takip edeceksiniz, beşinci de tedavi edeceksiniz. Bunlar olmadan gerçekten bir salgınla mücadele etmenin imkanı yoktur."

Hayat ne zaman normale döner?

"Hayat ne zaman normale döner?" sorusuna Adıyaman, "Bizim danışmanlarımız var, uzmanlık derneklerinden, ekiplerimiz var; onların söylediği '9 haftayı bulur' diyorlar, bir plato çizmesi için" yaınıtını verdi. Adıyaman şöyle devam etti:

"İlk defa bir Koronavirüs pandemisiyle karşılaşıyor insanlık. Dolayısıyla tam nasıl bir virüsün nasıl bir yol izleyeceğini tam bilemiyorlar. Burada bilgi eksikliği var. Onun için diğerlerinden farklı olabilir. Normal şartlar altında yaz ayına gelirken sönümlenirdi, ufak tefek şeyler kalırdı ama bunu bilemiyorlar onun için de bizim arkadaşlarımız bunun 9 haftaya hatta 11 haftaya kadar uzayabileceğini söylüyorlar. Bunu zaman gösterecek.”