TTB: Alaattin Çakıcı'ya verilen rapor tıbbi değil

Türk Tabipleri Birliği (TTB), organize suç örgütü hükümlüsü Alaattin Çakıcı’ya, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nden verildiği belirtilen süresiz sağlık kurulu raporu inceledi. Ziyaretçi sınırının da kaldırılması talep edilen rapora ilişkin bilgiler paylaşan TTB, Çakıcı'ya verilen raporun tedavi ve tanı sürecine dair hiçbir bulguya yer verilmediğine dikkat çekildi. TBB, Sağlık Bakanlığı’na tüm hükümlülerin sağlık hizmetlerine eşit erişim olanağının sağlanması çağrısı yaptı.

TIKLAYIN-Alaattin Çakıcı'ya sınırsız ziyaret izni verilmesi talebi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ismini vererek af çağrısı yaptığı ve tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiği Çakıcı’ya verilen raporu inceleyen TTB, ulaştığı sonuçları, yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Söz konusu incelemeye ilişkin şu bilgiler verildi:

“Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde düzenlenmiş görünen ‘süresiz sağlık kurulu raporu’ başlıklı belge elektronik ortamda ve bazı medya organlarında yaygın bir şekilde dolaşmaktadır. Söz konusu rapor tanı ve tedavi sürecine dair herhangi bir tıbbi bulgu içermediği gibi, raporun dili ve üslubu hekimlik ve sağlık ortamında bugüne kadar verilmekte olan rapor formatlarının hiçbiri ile uyum göstermemekte, ‘usule ve fenne’ uygun düşmemektedir.

Söz konusu ‘belge’nin söz konusu hastanede düzenlenip düzenlenmemiş olduğuna ve düzenlenmiş ise bunun cumhuriyet savcılığına gönderilip gönderilmediğine, bu konuda bakanlığınız (Sağlık Bakanlığı) tarafından herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin açıklamanın ivedelikle bizimle ve kamuoyu ile paylaşılmasını talep ediyoruz.”

Gazete Duvar'da yer alan haber göre, TTB açıklamasında, söz konusu rapora ilişkin çağrısının, hiçbir şekilde Çakıcı’nın ya da diğer tüm mahpusların sağlık hizmetlerine erişimi ve yakınlarıyla görüşmesinin sınırlanması ya da engellenmesini içermediği vurgulandı. Hiçbir ayrım gözetmeden tüm mahkumların eşit koşullarda sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanması gerektiği ifade edilen açıklamada, şu çağrı yapıldı:

“Seslerini duyurmakta zorlanan ölümcül ve kronik hastalık tanısı konulmuş binlerce mahpus başta olmak üzere, tüm tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetine erişiminde aksaklık yaşanmaması, yakınlarıyla insani sürelerde görüşmelerine olanak sağlanması için diğer bakanlıklarla da koordineli olarak bakanlığınızca gerekli düzenlemelerin yapılması talebimizi bu vesileyle bir kez daha yinelemek istiyoruz.”