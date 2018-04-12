TTB, 54 gündür tutuklu olan akademisyen Onur Hamzaoğlu için bir araya geldi: 'Onur'umuzu özgür bırakın

Türk Tabipleri Birliği (TTB) başkanları, Kocaeli Üniversitesi’nden ihraç edilen ve Kocaeli Dayanışma Akademisi kurucularından olan, barış talep eden basın açıklaması nedeniyle 17 Şubat’ta tutuklanan Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’na özgürlük çağrısı yaptı. Yapılan açıklamada, değerleri yok etmeyin denerek, "Halkın sağlığının Onur’u en kısa sürede serbest bırakılsın! Onur Hamzaoğlu’na özgürlük" dendi.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre İstanbul Tabip Odası’nın Cağaloğlu’ndaki binasında dün bir araya gelen TTB Başkanları adına ortak açıklamayı yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, şunları kaydetti:

“Hamzaoğlu’nun toplumun sağlığı ve hekimlerin yararına özverili, gönüllü, disiplinli çabalarının tanığıyız. Prof. Dr. Hamzaoğlu aynı zamanda TTB’nin eşitlikçi, laik, özgürlükçü, demokratikleşme ve barıştan yana, insan hakları temelinde toplumcu bir hekim meslek örgütü kimliğinin korunması ve sürdürülmesinde de kararlılıkla tutum alan ve destek veren bir emekçisi olmuştur. Halkın sağlığının Onur’u en kısa sürede serbest bırakılsın! Onur Hamzaoğlu’na özgürlük."

1966-1984 yılları arasında TTB Başkanlığı yapmış gazetemiz yazarı Dr. Erdal Atabek ise, “Bir halk sağlığı savunucusu tutuklanmıştır. Bu halk sağlığına yönelik bir tehdidin ifadesidir. Eğer halk sağlığını savunmayacaksak neden hekim olduk. Bu tutuklanma bir kişinin değil, büyük bir anlayışın, büyük bir hizmetin tutuklanmasıdır. Bugün akademik hayat üzerinde çok büyük baskı var. Sanki örgütlü cehalet, örgütlenmiş bilime karşı harekete geçmiş gibi görünüyor. Bilim kültürü tehdit altındadır ve cehalet kültürü, bilim kültürü ile savaşmaktadır" diye konuştu.

Basın açıklamasına imza atan TBB başkanlarının isimleri şöyle: Dr. Erdal Atabek, Dr. Selim Göçer, Doç. Dr. Özen Aşut, Prof. Dr. Gençay Gürsoy, Dr. Eriş Bilaloğlu, Prof. Dr. Özdemir Aktan, Dr. Beyazıt İlhan, Prof. Dr. Raşit Tükel.