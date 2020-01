-TTA'ya ait taşınmazların özelleştirilmesine onay ANKARA (A.A) - 26.01.2012 - Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş'ye (TTA) ait bazı taşınmazların satışına onay verdi. Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın ilgili yazısına istinaden; mülkiyeti Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş'ye ait İzmir ili, Konak ilçesi, Akdeniz Mahallesinde bulunan 314 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ile bu taşınmaz üzerinde bulunan binanın bir bütün halinde 20 milyon 5 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Özcan Terhan'a satılmasına, Terhan'ın peşinatı-satış bedelini ödememesi ve/veya İdare tarafından verilecek süre içerisinde satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde ise ihalede ikinci en yüksek teklifi veren Nail Özkardeş Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye 20 milyon lira bedelle satılması kararlaştırıldı. Adana ili, Seyhan ilçesi, Aslandamı Mahallesinde bulunan 66 bin 884 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ile bu taşınmaz üzerinde bulunan binaların bir bütün halinde 35 milyon 20 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Okay Metal Petrol Ürünleri Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye satılmasına, Okay Metal Petrol Ürünleri Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'nin peşinatı-satış bedelini ödememesi ve/veya İdare tarafından verilecek süre içerisinde satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde ise geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilerek, ihalede ikinci en yüksek teklifi veren Balak Petrol Otomotiv İnşaat Malzemeleri Turizm Emlakçılık İnşaat Taahhüt Gıda Ticaret Ltd. Şti'ye 35 milyon 10 bin lira bedelle satılmasına karar verildi.