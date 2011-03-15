-TT ARENA'YA 50 OTOBÜSLE GİDECEKLER İSTANBUL (A.A) - 15.03.2011 - Fenerbahçe Kulübü yaptığı açıklamada, futbol takımının Spor Toto Süper Lig'de 18 Mart Cuma günü Galatasaray ile yapacağı derbi maçla ilgili taraftarına bilgiler verdi. Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, sarı-lacivertli taraftarların maçın oynanacağı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'ya gidişlerinin, Ataköy'deki Sinan Erdem Spor Salonu ve Kadıköy'de Salı Pazarı'ndan hareket edecek 50 otobüsle sağlanacağı, maça bireysel gitmek isteyen taraftarların biletleri olsa dahi stada alınmayacakları belirtildi. Otobüslerin hareket saatinin 17.00 olarak belirlendiği kaydedildi. -KÜFÜR VE YABANCI MADDE UYARISI- Açıklamada, maça gidecek taraftarlara küfürlü tezahürat yapılmaması ve sahaya yabancı madde atılmaması konusunda da uyarı yapıldı. Sarı-lacivertli ekibin ceza sınırında olduğu hatırlatılan açıklamada, ''Alacağımız bir cezanın, şampiyonluk yolunda son derece önemli maçlara çıkacak olan takımımızın, 12. Adam'ın desteğinden yoksun kalmasına neden olacağı unutulmamalıdır. Yöneticisinden sporcusuna, sporcusundan taraftarına, büyük Fenerbahçe camiasının bütün bireylerinin şampiyonluk için kenetlendiği şu günlerde, ceza almamak ve takımımızı yalnız bırakmamak adına, taraftarlarımızın gereken özeni göstereceğine eminiz'' denildi.