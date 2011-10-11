TT Arena'nın çatısı uçtu!

T24 - Türk Telekom Arena'nın çatısından kopan 12 metre uzunluğundaki dev panel yandaki boş arsaya uçtu.





A Milli Takımımız ile Azerbaycan arasında bugün oynanacak maça ev sahipliği yapacak olan Türk Telekom Arena'da, "Bu stat GSGM'ye aittir" krizinden sonra dün de skandal bir olay yaşandı.



İstanbul'u etkisi altına alan yağmurlu ve rüzgârlı hava, stadın çatısındaki 12 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğindeki paneli yerinden kopardı.



Montajı yaklaşık 1 yıl önce tamamlanan tribün üstündeki çatının 38 kiloluk parçası, rüzgârın saattaki hızı sadece 22 kilometre olmasına rağmen yandaki arsaya uçtu.

Panelin stadın hemen yan tarafından geçen TEM otoyoluna düşmemesi büyük bir faciayı önledi. Kopan parçanın tekrar yerine takıldığı açıklandı.



Rüzgâr testlerinin Alman firmasına yaptırıldığını belirten Işın Çelebi ve dönemin başkanı Adnan Polat eleştiri konusu olurken, parçanın maç oynanırken kopması ve tribüne veya zemine düşmesi durumunda çok daha ciddi sonuçlarının olabileceğine dikkat çekildi.



Olayı duyar duymaz stada giden Galatasaray Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk, T.T. Arena'yı yapan VARYAP firması yetkililerinden sıkıntı yaşanmayacağı yönünde garanti aldı.





