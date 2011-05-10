-TT ARENA'DA İLK YARIDA EŞİTLİK İSTANBUL (A.A) - 09.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'deki Galatasaray ile Kasımpaşa maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. Karşılaşmanın başında iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. İlk yarının ilerleyen dakikalarında baskısını artıran Galatasaray, golü buldu. Kasımpaşa ilk yarının son dakikasında bir kontratak golüyle eşitliği yakaladı. 6. dakikada gelişen Galatasaray atağında, Yekta'nın ceza alanı önünden yaptığı vuruşta, kaleci Fırat topu iki hamlede kontrol etti. 14. dakikada Kasımpaşa'da sağ kanattan serbest vuruşu kullanan Korhan, topu ceza alanına gönderdi. Arka direkte Luis Henrique'nin vuruşunda topu kaleci Aykut son anda kornere çeldi. 19. dakikada Kasımpaşa atağında Özgür Öçal, sağ kanattan çizgiye inip ortasını yaptı. Luis Henrique'nin vuruşunda top üstten auta çıktı. 27. dakikada Galatasaray'da Culio, sağ kanattan korner kullandı. Ceza sahasında Servet'in vuruşunda, kaleci Fırat topu son anda çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı. 28. dakikada Galatasaray atağında, Culio ceza sahası dışından kaleye sert vuruşunda, kaleci Fırat topu saha içine çeldi. Sonrasında dönen topa Stancu dokundu, ancak savunma son anda araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı. 31. dakikada Emre'nin şık pasıyla Stancu kaleciyle karşı karşıya kaldı. Stancu'nun müsait pozisyonda yaptığı vuruşta top kaleci Fırat'tan döndü. 36. dakikada Galatasaray golü buldu. Sabri'nin sağ kanattan yaptığı ortada kale alanı içinde topla buluşan Kazım'ın vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topu uygun durumdaki Stancu ağlarla buluşturdu: 1-0 45. dakikada Kasımpaşa eşitliği yakaladı. Ani gelişen Kasımpaşa atağında Şahin, savunmadan sıyrılıp pasını Dimitrov'a aktardı. Çağlar ve kalesini terk eden Aykut'un anlaşmazlığından yararlanan Dimitrov topu ağlara gönderdi: 1-1 Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. Stat: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Hakemler: Hüseyin Sabancı, Selçuk Kaya, Adil Sinem Galatasaray: Aykut, Sabri, Gökhan Zan, Servet, Çağlar, Ayhan, Yekta, Kazım, Culio, Emre Çolak, Stancu Kasımpaşa: Fırat, Özgür Öçal, Luiz Henrique, Robledo, Ergün, Halil, Korhan, Sarmov, Dimitrov, Şahin, Ersen Goller: Dk. 36. Stancu (Galatasaray), Dk. 45 Dimitrov (Kasımpaşa) Sarı kart: Dk. 10 Sabri (Galatasaray)