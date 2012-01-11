TT Arena'da 16 yaşında çocuk bıçaklandı!

T24 -

Galatasaray - Adana Demirspor karşılaşmasında, üzücü bir olay yaşandı. Maçın ilk yarısının bitmesiyle birlikte Pegasus üst tribünende yer alan Galatasaraylı taraftarların bulunduğu bölümde kavga çıktı. Yaklaşık 10 dakika süren bu kavga sonrası 16 yaşındaki E.S.E kalçasından bıçaklandı. Yaralı taraftar, stattaki ilk tedavisinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet güçleri maçın hemen ardından tribünlerde ve stadın diğer bölgelerinde yaralamada kullanılan bıçağı aradı ancak bulamadı. Olay nedeniyle Galatasaray’a 1 maç saha kapama cezası verilebileceği öğrenildi.