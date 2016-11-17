TT Arena 'en korkutucu' stat seçildi

Alman dergisi Kick, Galatasaray'ın maçlarını oynadığı TT Arena'yı "en korkutucu atmosfere sahip stat" seçti.
Amerika merkezli Kick dergisi en korkutucu 5 stat atmosferini listeledi. Bu listenin zirvesinde ise TT Arena yer aldı.
23 Ocak 2011 tarihinde oynanan Galatasaray-Sivasspor maçıyla ilk resmi maçına ev sahipliği yapan stat dünyanın en korkutucu stat atmosferlerinde 1. sırada kendine yer buldu.
En korkutucu atmosfere sahip 5 stat
1-Ali Sami Yen Spor Kompleksi TT Arena
2-Westafalen Stadı (Signal Iduna Park)
3-La Bombonere
4-Estadio Azteca
5-Celtic Park.