T24 LogoT24 Logo
Spor

TT Arena 'en korkutucu' stat seçildi

Listede, Borussia Dortmund'un maçlarını oynadığı Westafalen Stadı ikinci sırada yer aldı

17 Kasım 2016 13:22

Alman dergisi Kick, Galatasaray'ın maçlarını oynadığı TT Arena'yı "en korkutucu atmosfere sahip stat" seçti.

Amerika merkezli Kick dergisi en korkutucu 5 stat atmosferini listeledi. Bu listenin zirvesinde ise TT Arena yer aldı.

23 Ocak 2011 tarihinde oynanan Galatasaray-Sivasspor maçıyla ilk resmi maçına ev sahipliği yapan stat dünyanın en korkutucu stat atmosferlerinde 1. sırada kendine yer buldu.

 

En korkutucu atmosfere sahip 5 stat

 

1-Ali Sami Yen Spor Kompleksi TT Arena
2-Westafalen Stadı (Signal Iduna Park)
3-La Bombonere
4-Estadio Azteca
5-Celtic Park.

ETİKETLER

GalatasarayTT ArenaLa Bombonere

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24