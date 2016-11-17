TT Arena 'en korkutucu' stat seçildi

Alman dergisi Kick, Galatasaray'ın maçlarını oynadığı TT Arena'yı "en korkutucu atmosfere sahip stat" seçti.

Amerika merkezli Kick dergisi en korkutucu 5 stat atmosferini listeledi. Bu listenin zirvesinde ise TT Arena yer aldı.

23 Ocak 2011 tarihinde oynanan Galatasaray-Sivasspor maçıyla ilk resmi maçına ev sahipliği yapan stat dünyanın en korkutucu stat atmosferlerinde 1. sırada kendine yer buldu.

En korkutucu atmosfere sahip 5 stat

1-Ali Sami Yen Spor Kompleksi TT Arena

2-Westafalen Stadı (Signal Iduna Park)

3-La Bombonere

4-Estadio Azteca

5-Celtic Park.