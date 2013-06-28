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Spor

TT Arena 60 bin kişilik oluyor

Yönetimin değiştireceği yeni koltuk düzenlemesinde Arsenal’in Emirates Stadı’ndan esinlenilecek. Böylelikle Cimbom’un 52 bin 650 kapasiteli stadı 60 bine yükselecek

28 Haziran 2013 12:17

Galatasaray, Emirates ile benzer özellikler taşıyan stadında yeni koltuk düzenlemesine gidecek. Kapasite 60 bine çıkarılırken, gelir de yılda 10 milyon dolar artacak.

Sarı-kırmızılılar, unutulmaz stadı Ali Sami Yen’e hüzün ve gözyaşlarıyla veda etmişti.

Taraftarlar, “Yolu yok”, “Metro seferi az”, “Giriş çıkışı zor” denen TT Arena’ya G.Saray sevgisiyle kolay alıştı.

2 sezondur şampiyonluklar yaşanan stadı ‘uğurlu’ ilan eden sarı-kırmızılılar loca ve kombinelere de hücum ediyor. Bu durum G.Saraylı yöneticileri de fazlasıyla memnun ediyor. Ancak potansiyelin farkına varan idareciler yepyeni bir projeyle G.Saray’ın stat gelirini katlayacak.


Koltuklar değişecek


AMK'nın haberine göre, Galatasaray’ın mevcut stadında koltuklar standartlara en uygun şekilde yerleştirildi. Ancak yönetimin değiştireceği yeni koltuk düzenlemesinde Arsenal’in Emirates Stadı’ndan esinlenilecek. Böylelikle Cimbom’un 52 bin 650 kapasiteli stadı 60 bine yükselecek. Loca sayısını etkilemeyecek olan bu kapasite artırımı Cimbom’un kasasına yine de hatrı sayılır bir giriş sağlayacak. Şu anda loca ve sezonluk kombine satışından yılda 60 milyar doları cebine koyan sarı-kırmızılılar yeni düzenleme ile bu rakamı 70 milyon dolara çıkaracak.


Aysal'ın 'keşkesi'


G.Saray Başkanı Ünal Aysal, 45 bin kombine satılmasından dolayı memnun olduğunu dile getirirken bir de ‘keşke’ demişti. Aslan’ın patronu “Keşke zamanında bu stat 70 bin kişilik yapılsaymış. O stadı da rahatlıkla doldururduk” demişti.

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