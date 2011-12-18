-TS yönetimi maçlarda stada gitmeyecek İSTANBUL (A.A) - 18.12.2011 - Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Hasan Yener, Türkiye Futbol Federasyonu'nun takımlara çifte standart uyguladığını öne sürerek bundan sonra deplasmandaki ve Trabzon'daki maçlarda yönetim olarak stada gitmeyeceklerini açıkladı. Yener, Fenerbahçe maçından önce Lig TV'ye yaptığı açıklamada, haksız uygulama olduğunu belirterek, ''Takımımızı stada getirdik. Başarı dileğimizi ilettik ve sahaya sürdük. Ama biz federasyonun yanlı tavrını protesto için bundan böyle gerek deplasmanda, gerek Trabzon'da yönetim kurulu olarak hiçbir maça gitmeyeceğiz'' dedi. Hasan Yener, Fenerbahçe Kulübü yöneticilerinin düzenlenen basın toplantısında daha ağır ifadeler kullanmasına rağmen federasyonun farklı davrandığını savunarak, şunları söyledi: ''Fenerbahçe yönetim kurulunda Ali Koç ve arkadaşları, Futbol Federasyonu başkanı ve yönetim kurulunu ağır biçimde eleştirmesine rağmen disiplin kuruluna verilmedikleri halde, Trabzonspor sitesinde nazikçe Disiplin ve Tahkim kurullarının haksızlıklarıyla ilgili yapılan açıklamalar sonucu başkanımız Sadri Şener ve yöneticimiz Kazım Tuncay Bekiroğlu Disiplin Kurulu'na verilmiştir. Bu çifte standarttır. Türk futbolunu bu noktaya getirenler yarın bunun hesabını verebilir.''