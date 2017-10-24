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Spor

TSYD'nin yeni tüzüğü onaylandı

İSTANBUL / DHA (FOTOĞRAFLI) Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Kurulu, Eskişehir, Kayseri ve Sivas temsilciliklerinin şube olması, İstanbul Şube'nin de "Genel Merkez ile aynı yerde şube olmaz" gerekçesi ile kapatılmasını kararlaştırdı

24 Ekim 2017 23:34

İSTANBUL / DHA (FOTOĞRAFLI)

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Kurulu, Eskişehir, Kayseri ve Sivas temsilciliklerinin şube olması, İstanbul Şube\'nin de \"Genel Merkez ile aynı yerde şube olmaz\" gerekçesi ile kapatılmasını kararlaştırdı.
Levent Tesisleri Aydın Doğan Salonu\'nda Divan Başkanlığı\'nı Ahmet Çakır, yardımcılıklarını Şenol Şengül ve Bahri Havadır\'ın yaptığı 
TSYD Olağanüstü Genel Kurulu\'nda, her madde Genel Başkan Oğuz Tongsir tarafından tek tek okundu, görüşüldü ve üyelerin onayına sunuldu.
Katılanların tamamı tarafından oybirliği ile kabul gören yeni tüzük, dernekler masası tarafından da onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.
Kongrede ayrıca Divan Başkanlığı\'na verilen önergelerle Eskişehir, Kayseri ve Sivas temsilciliklerinin şube olması, İstanbul Şube\'nin \"Genel Merkez ile aynı yerde şube olmaz\" gerekçesi ile kapatılması da oybirliği ile kararlaştırıldı.

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