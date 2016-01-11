TSYD'nin logosundan Türk bayrağı çıktı, spor olarak bir tek futbol kaldı!

Türkiye'deki tüm spor yazarlarını tek çatı altında birleştiren TSYD (Türkiye Spor Yazarları Derneği), geçtiğimiz günlerde aldığı sessiz sedasız bir kararla 53 yıllık logosunu değiştirdi. Oğuz Tongsir'in başkanlığını yaptığı TSYD Genel Merkezi'nin aldığı kararla değiştirilen, Türk bayrağının çıkartıldığı ve sporla ilgili olarak bir tek futbol topuna yer verilen yeni logo, üyelerin tepkisini çekti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; derneğin 53 yıllık logosunu değiştiren TSYD Genel Merkezi bu değişikliği yaparken, üyesi olan şubelerin ve yönetim kurulu üyelerinin hiçbirinden görüş almadı. Üyeler, 53 yıllık logonun değiştiğini Antalya'da yapılan eğitim seminerinde başkan Tongsir'den öğrendi.

Tasarım açısından son derece zayıf ve sıradan bulunan logoda kullanılan sportif unsur da tepki çeken bir başka unsur. Logoda sadece futbol topu kullanılmış ki, derneğin üyeleri bu durumu 'kabul edilemez' buluyor.