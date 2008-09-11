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Spor

TSYD'den Terim'e kınama

11 Eylül 2008 03:00

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim'i, spor yazarı ve yorumcu Osman Tamburacı'ya yönelik medyaya da yansıyan küfürlü sözleri nedeniyle kınadı.


TSYD Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Terim ile Tamburacı arasında yaşanan olayın, birlikte sevinip gurur duyulacak sportif başarılara gölge düşürdüğü ifade edilerek, şöyle denildi:

"Olayın, Terim ile medya arasındaki ilişkilerin tam da mutluluk duyacağımız bir yola girdiğini düşündüğümüz günlere rastlaması bütün iyimserliğimizi sonsuz bir karanlığa sürüklemiştir. Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü gibi üstün bir seviyeye gelmiş spor medyasının her zaman övgü, takdir ve ödüllerini kazanmış, başarı merdivenlerini adım adım çıkışı spor yazarlarınca hep saygı ile karşılanmış bir kişi olan Fatih Terim'in meslektaşımıza karşı takındığı bu anlamsız hiddet ve hakaret içeren bütün saygı sınırlarını aşan tavrını hiçbir mazeret bize hoş gördüremez. Bu nedenle Osman Tamburacı'ya yapılanları hepimize yapılmış sayıyor, tüm Türk spor kamuoyu önünde Fatih Terim'i şiddetle kınıyoruz."

Demokratik toplumlarda basın özgürlüğünün vazgeçilmez anayasal bir hak olduğu hatırlatılan açıklamaya şöyle devam edildi:

"Bu bağlamda haberin özgür, yorumun da kutsal olduğunu Fatih Terim'e bir kez daha hatırlatıyor, bundan böyle medya ilişkilerinde herkesle olduğu gibi daha medeni ve saygılı olmaya davet ediyor, kendisini yaptıkları ile baş başa bırakıyoruz."

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