-TSYD'den "Fenerbahçe" açıklaması İSTANBUL (A.A) - 12.09.2011 - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk takımları arasında yapılan hazırlık maçında basın mensuplarına yönelik saldırılar nedeniyle, sarı-lacivretli ekibin ilk maçına medya mensuplarının gitmeyeceği yönündeki kararla ilgili olarak bir açıklama yayınladı. Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk hazırlık maçında spor medyasında görev yapanların uğradığı saldırının yanı sıra, bir gazetenin görevlilerinin stada alınmayışı şeklindeki uygulamalarla ilgili olarak 29 Temmuz 2011 tarihinde TSYD'de bir toplantı düzenlendiği hatırlatılan açıklamada, ''Gazete, televizyon, radyo ve internet sitelerinin spor müdürleriyle olaylar sırasında sıkıntı yaşayan TSYD üyelerinin katıldığı toplantıda, durum görüşülmüştü. En ağırlıklı neden olarak da can güvenliğinin sağlanamayışı gerekçesiyle ve olup biteni protesto amacıyla Fenerbahçe'nin ilk maçına gidilmemesi kararı alınmıştı. TSYD de alınan bu kararın arkasında olduğunu, uygulanması konusunda takipçi durumunda olacağını ilgili bildiride açıklamıştı'' denildi. TSYD Genel Başkanı Esat Yılmaer imzalı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: ''Şimdi aradan geçen 1,5 aylık sürede bazı gazete ve televizyonların bu konuda düşünce değişikliği içinde olduğu, yani maça gitmeyi istedikleri akreditasyon talepleriyle anlaşılmıştır. Böyle bir durumda TSYD'nin, (Hayır, bu maça gidilmeyecek!) gibi bir tavrı olamaz. Çünkü asıl o zaman spor medyasının görev yapmasını engellemiş gibi tuhaf bir duruma düşmemiz söz konusu olur. Ayrıca, sanki TSYD ile Fenerbahçe Kulübü arasında bir sorun varmış gibi bir algı haksız biçimde sürer, hatta güçlenir. Maça gitmek isteyen kişi ve kurumlara, kendilerinin almış olduğu söz konusu kararı hatırlatmanın ötesinde bir şey yapılabilmesi mümkün değildir. Bu durumu, TSYD'nin dik durmayışı gibisinden boyutlara getirip, eleştirilerde bulunmanın tutarlı ve gerçekçi bir yaklaşım olmadığı kanısındayız. Bizim tavsiyemiz, alınmış olan karara uyulması şeklindedir. Bunun dışında bir değerlendirmesi bulunan, yol ve yöntem öneren arkadaşlarımız varsa, görüşlerine açığız.''