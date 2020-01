TSYD Zirvesi'nde altyapı sorunu konuşuldu

Altınordu Kulübü Başkanı Özkan: \"Altınordu futbolcuların serası gibidir\"



\"İnsan yetiştirmek dünyanın en zor işi ama aynı zamanda en keyifli işi\"



\"Altınordu\'dun borçu sadece 500 bin tl\"



Sercan SAPANATAN-Cüneyt CENGİZ-ANTALYA / DHA



54\'üncü TSYD Spor Zirvesinde \"Futbolda Altyapı\" başlıklı panelde Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile Petrol Ofisi CEO\'su Selim Şiper katıldı.

Altınordu ile sponsorluk antlaşması yaptıkları için mutlu olduklarını belirten Selim Şiper, \"Petrol Ofisi olarak biz de insanın değerini bilen, insana yatırım yapan bu felsefeyi benimsiyor ve destekliyoruz\" dedi.

\"AİLE EĞİTİMİ ÇOK ÖNEMLİ\"

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan ise, \"Ailenin çocuklara herhangi bir yönlendirmede bulunmasını istemiyoruz. Nasıl bir aile okulda öğretmene \'sen matematiği bizim çocuğumuza yanlış öğretiyorsun\' diyemiyorsa, biz de futbol eğitimimize kimsenin karışmasını istemiyoruz. O yüzden aile eğitimi de çok önemli\" diye konuştu.

\"ALTINORDU FUTBOLCULARIN SERASI GİBİDİR\"

Altyapılardan neden oyuncu çıkmadığının sorulması üzerine Özkan, \"Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Futbolcularımız çok tekrarla, kendilerini geliştirerek dışarıdan gelen yabancıları gözlemleyerek ilerliyorlar. Burada en akıllı ve uyumlu olanlar tırmanıyor. Diğerleri dökülüyor. Altınordu, futbolcuların serası gibidir. Biz her zaman Çağlar gibi Cengiz gibi üst düzey oyuncular yetiştiremeyebiliriz. Ama Altınordu her zaman iyi oyuncular yetiştirecek. Oyuncularımızı yurt dışında ülkemizi gururla temsil eden kişiler olarak görmek istiyoruz\" cevabını verdi.

\"ÇAĞLAR SAYESİNDE HOFFENHEİM, BORUSSİA DORTMUND VE SON OLARAK DA BAYERN MÜNİH İLE CİDDİ İLİŞKİLERİMİZ GELİŞTİ.\"

Özkan, Çağlar Söyüncü\'nün Freiburg\'a transferinin ardından bir çok Alman kulübü ile temas halinde olduklarını belirtirken, \"Onun sayesinde Hoffenheim, Borussia Dortmund ve son olarak da Bayern Münih ile ciddi ilişkilerimiz gelişti. Önümüzdeki günlerde de Bayern Münih\'in U19 takımı ile maç oynayacağız. Sonra Stuttgart ile karşılaşacağız. Biz bunlar için 2 milyon TL para harcıyoruz. Bunun yıllık bütçemizde yeri var. Gittiğimiz her turnuva burada 3 aya bedel. Uluslararası turnuvaların çok sık yapılması lazım\" şeklinde konuştu.

\"İNSAN YETİŞTİRMEK DÜNYANIN EN ZOR İŞİ AMA AYNI ZAMANDA EN KEYİFLİ İŞİ\"

Altyapıda tüm çocukların İngilizce eğitimi aldığını vurgulayan Özkan, \"Artık not verme sistemine geçtik. 11 yılın sonunda anca geçebildik. Bu ülkede bir şeyleri değiştirebilmek gerçekten zor. Antrenörlerimizin çoğu BESYO mezunudur. Futbol izleyenler için bir oyun ama sahadaki herkes için bir meslektir. Futbol profesyonelse sahanın içindeki herkesin de profesyonel olması lazım. Hakemlerimiz de artık profesyonel olmalılar. Her şeyi devletten beklememiz mümkün değil. Futbol profesyonel olmasına rağmen hala kulüpler devletin arkasında. Devletimiz gereken tesis yatırımlarını yaptı ama artık o tesisleri doldurmamız lazım. İnsan yetiştirmek dünyanın en zor işi ama aynı zamanda en keyifli işi\" dedi.

\"ALTINORDU\'DUN BORÇU SADECE 500 BİN TL\"

Her kulübün Süper Lig\'e çıkmak istediğini söyleyen Özkan, \"Herkes Süper Lig\'e geçip gelir elde edip rahat etmeye bakıyor. Bu kolaycılık. Devlet bazı noktalarda destek verebilir. TFF, \'herkes bütçesinin yüzde 7\'sini altyapıya ayıracak\' diyecek. Daha destek gelmeden piyasa artıyor. Halbuki o paranın tesislere gitmesi lazım. Bizim U6 takımımız var. Onlara rakip bulamıyoruz. Her hafta maç için Bursa\'ya gidiyoruz, maç yapmak için İstanbul\'a gidip dönüyoruz. Kulüplerin mali sorumluluklarının olması lazım\" ifadelerini kullandı.

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan ayrıca takımın sadece 500 bin TL borcu olduğunu vurguladı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mehmet Seyit Özkan\'ın konuşması

-Selim Şiper\'in konuşması

-Detaylar

FOTOĞRAFLI