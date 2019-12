-TSYD SALDIRILARI KINADI İSTANBUL (A.A) - 12.07.2011 - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Futbolda Şike İddialarına Yönelik Soruşturma kapsamında yaşanan olaylarla ilgili bir açıklama yaptı. TSYD Yönetim Kurulu'ndan ''Herkes kendi işine baksın'' başlığıyla yapılan açıklamada, özellikle bu süreçte görevini yapmaya çalışan basın mensuplarına taraftarların saldırısı kınanarak, sonucun sükunetle beklenmesi gerektiği bildirildi. Türk futbol tarihinin en önemli ve sıkıntılı dönemlerinden birinin yaşandığına işaret edilen açıklamada, ''Geçen sezonun şampiyonu ve başka takımlarla birlikte futbolumuzun önemli isimleri zan altında. Polis operasyonlarıyla birlikte yargı süreci de işliyor. Olaya adı karışmayanlar bile belli bir tedirginlik içinde gelişmeleri izliyor. Yargı sürecindeki tutuklamalar haliyle üzüntüye yol açıyor. Daha dün futbolumuzun doruklarındaki insanlar bugün ciddi suçlamalarla karşı karşıya. Buna üzülmemek mümkün değil'' ifadesi kullanıldı. -GAZETECİLERE YAPILAN SALDIRILARA KINAMA- TSYD, taraftarların bu yönde gerçekleştirdiği protesto gösterilerinde gazetecilere saldırmasını da kınayarak, ''Bir yandan da her durumda öfkeli olmayı bir hak olarak kabul eden taraftarlar yine hemen her olayda olduğu gibi medyayı sorumlu tutup meslektaşlarımıza saldırıyor. Bunları nefretle kınıyoruz. Bunun, yaşanmakta olan süreci daha da sıkıntılı bir hale getireceğinin görülmesini bekliyoruz. Bir atasözümüzle durumu anlatmayı uygun buluyoruz: Öfkeyle kalkan zararla oturur!'' görüşüne yer verdi. Sürecin sakin bir şekilde takip edilmesi gerektiği belirtilen açıklamaya, şöyle devam edildi: ''Bütün bu toz duman içinde başka bir açıdan spor yazarlarını suçlayanlar da eksik olmuyor. 'Efendim, niye konuşmuyorlar?' Biz de onlara soruyoruz, 'Siz konuşuyorsunuz da ne oluyor?' Konuşmaların büyük bir bölümü ortamı büsbütün bulandırmaktan başka ne işe yarıyor? Buna benzer durumlarda konuşmak değil susmak daha doğru olabilir. Hazırlık soruşturmasıyla savcılık iddianamesi arasındaki farkı bilmeyen, şu aşamadaki gelişmeleri 'Davanın yürümesi' sanan insanların gereksiz ve anlamsız konuşmaları kafaları karıştırmaktan başka bir şeye yaramıyor. Ayrıca taraftarlık yaklaşımı içindeki fanatik bakış açıları da gerçeklerin ortaya çıkmasına hizmet etmiyor. Tam tersine işi büsbütün karıştırıyor.'' -''TSYD ÜYESİ OLMAYAN...''- Açıklamada, bir yandan zanlıları suçlayan, öte yandan da onları korumaya çalışan bir medya şeklindeki bölünmenin, hoş bir görünüm oluşturmadığı vurgulanarak şunlar kaydedildi: ''TSYD üyesi olmayan dış kulvardaki spor medyası mensupları olarak görülen bazı şahıslar da fırsat bu fırsat diyerek kişisel intikam peşinde koşuyorlar. Yaptıklarının, eli-kolu bağlı insanlara tokat atmaya çalışmak gibisinden iğrenç bir davranış olarak değerlendirilebileceğini düşünmüyorlar. TSYD olarak biz bunları yersiz, tutarsız ve yakışıksız davranışlar olarak görüyoruz. Gerçekten bir bildiği olan, gerçeğin ortaya çıkmasına hizmet edeceğini düşünen herkes çıkıp konuşabilir. Bizim buna bir diyeceğimiz olamaz. Ancak uzatılan mikrofonlara bilir bilmez herkesin bir şeyler söylemesi, yeni sıkıntılara yol açmaktan başka bir şeye yaramıyor. Ayrıca, şunu da unutmayalım ki şu anda zanlı durumundaki kişiler, daha birkaç gün öncesine kadar, yaptığımız iş nedeniyle yüz yüze baktığımız, sürekli görüştüğümüz, kendilerinden haber almaya, röportaj yapmaya çalıştığımız insanlardı. Türk futbolunun çok önemli noktalarındaki yetkili kişilerdi. Aradan sadece 1 hafta geçtiğinde aynı insanları, futbolumuzdaki bütün kötülüklerin suçlularıymış gibi göremeyiz. Bu, utandırıcı bir davranış bozukluğu olur. Sükunet içinde polisin ve yargının görevini yapmasını beklemekten başka bir tavrımız olamaz. Her fırsattan yararlanarak TSYD'yi suçlamayı iş edinmiş bazılarının bunu anlamaya çalışmalarını da beklemiyoruz. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Herkes kendi işini adam gibi yaparsa Türk futbolu bu badireden en az zararla çıkar diye düşünüyoruz.''