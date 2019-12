TSYD ödülleri sahiplerini buldu

“TSYD – ÜLKER Spor Yazarları Armağanı” yarışması sonuçlandı ve 11 dalda toplam 22 ödül sahiplerini buldu.



Yarışmada derece alacak eserleri belirleyecek “Büyük Jüri”, 20 Şubat 2009 tarihinde TSYD Levent Tesisleri Aydın Doğan Eğitim Merkezi’nde toplandı.



“Büyük Jüri” yarışmaya katılan 186 eserden 35’ini finale gönderen “Ön Jüri”nin eserlerini inceleyip oylayarak, dereceye girenleri belirledi.



Togay BAYATLI başkanlığında, Büyük Jüri’de soyadı alfabetik sırasına göre şu isimler yer aldı:



Nezih ALKIŞ, Kahraman BAPÇUM, Şansal BÜYÜKA, Ahmet ÇAKIR, Taki DOĞAN, Attila GÖKÇE, Çetin GÜREL, Ergun HİÇYILMAZ, İhsan TOPALOĞLU, Levent TÜZEMEN.



Büyük Jüri’nin statü gereği yaptığı puanlamaya göre, dallarında dereceye giren eserler şunlar:





HABER



1.Atilla TÜRKER Hürriyet Gazetesi Sahada ölmedi



size para yok



2. Adil DEMİRÇUBUK Hürriyet Gazetesi İşte en pahalı Türk futbolcusu



3. Bilal MEŞE Milliyet Gazetesi Kahramanlık ödülü



RÖPORTAJ



1. Alaattin METİN Akşam Gazetesi Kadere karşı kürek çekiyor



2. Düşvar İYİİŞ Fotospor Gazetesi Bu çocuğa hayranım



3. Senad OK DHA Mateja Kezman





İNCELEME – ARAŞTIRMA



1.Selami ÖZSOY Tam Saha Dergisi Silahlara veda zamanı



2. Ömer ALTAY Spor Meydanı Türkiye ve Dünya’da spor



yönetimi



3. Celal DEMİRBİLEK Hürriyet Gazetesi Yürekleri değil



elleri yanıyor





SERBEST YAZI



1. Ercan GÜVEN Milliyet Gazetesi Kutlu Doğum Haftası’na



layık derbi.



2. Talay ERKER Fotospor Gazetesi Yeter, söz delinin



3. Düşvar İYİİŞ Fotospor Gazetesi Ölü toprağının



kaldırılmasına..



MÜSABAKA YAZISI





2. Can İŞBAKAN Cumhuriyet Gazetesi Avrupa derbisi



Galatasaray’ın



Bu dalda birinci ve üçüncülüğe layık eser bulunamadı.





MÜSABAKA TENKİT



Ön Jüri, bu dalda Büyük Jüri’ye sunulacak değerde eser bulamadı.





FOTOĞRAF



1. Süleyman ARAT Hürriyet Gazetesi Paşa geldi aşka



1. Oktay ÇİLESİZ Anadolu Ajansı Terim’den



Vandereycken’e



Eşit puan aldıklarından ötürü, her iki eser de birinci seçildi.



Bu dalda üçüncülüğe layık eser bulunamadı.





SAYFA DÜZENİ



2. Banu YAPRAK Milliyet Gazetesi 6 Ekim – 25 Aralık 2008



tarihli sayfalarıyla



3. Nihat UĞURLU Hürriyet Gazetesi 28 Ocak – 19 Şubat 2008



tarihli sayfalarıyla



Bu dalda birinciliğe layık eser bulunamadı.



TV SPOR ESERLERİ



2. Selçuk MANAV ATV Aurelio röportajı



Bu dalda birinci ve üçüncülüğe layık eser bulunamadı.





YEREL SPOR BASINI TEŞVİK (GÖRSEL)



1. Sedat YILMAZ Yeni Asır Gazetesi Menemen – Göztepe maçı



fotoğrafı ile



2. Gökhan ÖZYURTLU Yeni Asır Gazetesi Karşıyaka – Orduspor maçı



seri fotoğrafı ile



3. Mehmet DEMİRPOLAT Yenigün Gazetesi İzmir BŞB hentbol takımının sevinç fotoğrafı ile



YEREL SPOR BASINI TEŞVİK (YAZILI)



3. Recai UYSAL Olay Gazetesi 2000 yıllık şampiyon



Bu dalda birinci ve ikinciliğe layık eser bulunamadı.