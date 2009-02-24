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Spor

TSYD ödülleri sahiplerini buldu

“TSYD – ÜLKER Spor Yazarları Armağanı” yarışması sonuçlandı ve 11 dalda toplam 22 ödül sahiplerini buldu.

24 Şubat 2009 02:00

“TSYD – ÜLKER Spor Yazarları Armağanı” yarışması sonuçlandı ve 11 dalda toplam 22 ödül sahiplerini buldu.

Yarışmada derece alacak eserleri belirleyecek “Büyük Jüri”, 20 Şubat 2009 tarihinde TSYD Levent Tesisleri Aydın Doğan Eğitim Merkezi’nde toplandı.

“Büyük Jüri” yarışmaya katılan 186 eserden 35’ini finale gönderen “Ön Jüri”nin eserlerini inceleyip oylayarak, dereceye girenleri belirledi.

Togay BAYATLI başkanlığında, Büyük Jüri’de soyadı alfabetik sırasına göre şu isimler yer aldı:

Nezih ALKIŞ, Kahraman BAPÇUM, Şansal BÜYÜKA, Ahmet ÇAKIR, Taki DOĞAN, Attila GÖKÇE, Çetin GÜREL, Ergun HİÇYILMAZ, İhsan TOPALOĞLU, Levent TÜZEMEN.

Büyük Jüri’nin statü gereği yaptığı puanlamaya göre, dallarında dereceye giren eserler şunlar:


HABER

1.Atilla TÜRKER Hürriyet Gazetesi Sahada ölmedi

size para yok

2. Adil DEMİRÇUBUK Hürriyet Gazetesi İşte en pahalı Türk futbolcusu

3. Bilal MEŞE Milliyet Gazetesi Kahramanlık ödülü

RÖPORTAJ

1. Alaattin METİN Akşam Gazetesi Kadere karşı kürek çekiyor

2. Düşvar İYİİŞ Fotospor Gazetesi Bu çocuğa hayranım

3. Senad OK DHA Mateja Kezman


İNCELEME – ARAŞTIRMA

1.Selami ÖZSOY Tam Saha Dergisi Silahlara veda zamanı

2. Ömer ALTAY Spor Meydanı Türkiye ve Dünya’da spor

yönetimi

3. Celal DEMİRBİLEK Hürriyet Gazetesi Yürekleri değil

elleri yanıyor


SERBEST YAZI

1. Ercan GÜVEN Milliyet Gazetesi Kutlu Doğum Haftası’na

layık derbi.

2. Talay ERKER Fotospor Gazetesi Yeter, söz delinin

3. Düşvar İYİİŞ Fotospor Gazetesi Ölü toprağının

kaldırılmasına..

MÜSABAKA YAZISI


2. Can İŞBAKAN Cumhuriyet Gazetesi Avrupa derbisi

Galatasaray’ın

Bu dalda birinci ve üçüncülüğe layık eser bulunamadı.


MÜSABAKA TENKİT

Ön Jüri, bu dalda Büyük Jüri’ye sunulacak değerde eser bulamadı.


FOTOĞRAF

1. Süleyman ARAT Hürriyet Gazetesi Paşa geldi aşka

1. Oktay ÇİLESİZ Anadolu Ajansı Terim’den

Vandereycken’e

Eşit puan aldıklarından ötürü, her iki eser de birinci seçildi.

Bu dalda üçüncülüğe layık eser bulunamadı.


SAYFA DÜZENİ

2. Banu YAPRAK Milliyet Gazetesi 6 Ekim – 25 Aralık 2008

tarihli sayfalarıyla

3. Nihat UĞURLU Hürriyet Gazetesi 28 Ocak – 19 Şubat 2008

tarihli sayfalarıyla

Bu dalda birinciliğe layık eser bulunamadı.

TV SPOR ESERLERİ

2. Selçuk MANAV ATV Aurelio röportajı

Bu dalda birinci ve üçüncülüğe layık eser bulunamadı.


YEREL SPOR BASINI TEŞVİK (GÖRSEL)

1. Sedat YILMAZ Yeni Asır Gazetesi Menemen – Göztepe maçı

fotoğrafı ile

2. Gökhan ÖZYURTLU Yeni Asır Gazetesi Karşıyaka – Orduspor maçı

seri fotoğrafı ile

3. Mehmet DEMİRPOLAT Yenigün Gazetesi İzmir BŞB hentbol takımının sevinç fotoğrafı ile

YEREL SPOR BASINI TEŞVİK (YAZILI)

3. Recai UYSAL Olay Gazetesi 2000 yıllık şampiyon

Bu dalda birinci ve ikinciliğe layık eser bulunamadı.

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