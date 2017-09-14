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Spor

TSYD Kupası'nda heyecan başlıyor

İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen TSYD Kupası Voleybol Turnuvası yarın başlayacak

14 Eylül 2017 14:16

İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen TSYD Kupası Voleybol Turnuvası yarın başlayacak.
Efeler Ligi\'ndeki 4 takımın katılımıyla Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Arena\'da gerçekleşecek turnuvanın ilk gününde saat 16.00\'da İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Ziraat Bankası, 18.00\'de ise Arkasspor ile Afyon Belediye Yüntaş karşı karşıya gelecek. Cumartesi günü Arkasspor-İstanbul BŞB, Ziraat Bankası-Afyon Bld, pazar günü ise Afyon Bld-İstanbul BŞB, Ziraat Bankası-Arkasspor maçları oynanacak.
Organizasyonun ardından ödül töreniyle takımlara kupa ve madalyaları verilecek. TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, son 2 senedir düzenledikleri voleybol turnuvasına ilginin her geçen sene arttığını söyledi. Bu sezon öncesi de turnuvayı gerçekleştirmekten dolayı çok mutlu olduklarını belirten Bahri Okumuş, \"Kalitesi her geçen sezon artan Efeler Ligi öncesinde takımların kendilerini deneme şansı bulduğu organizasyona bu sene yine çok değerli takımlar katılacak. İzmirli voleybolseverlerin de her sene olduğu gibi turnuvayı izlemeye geleceğine inanıyorum\" dedi.

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