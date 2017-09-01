TSYD İzmir'den voleybol turnuvası

İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi, tarafından bu sene üçüncüsü gerçekleştirilecek voleybol turnuvası 15-17 Eylül\'de düzenlenecek.
Efeler Ligi temsilcileri Afyon Belediye Yüntaş, Arkasspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Ziraat Bankası\'nın katılacağı turnuva Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Arena\'da yapılacak. Toplam 3 gün sürecek organizasyonda her gün 2 maç oynanacak. Turnuva son günkü Ziraat Bankası-Arkasspor müsabakasının ardından ödül töreniyle tamamlanacak.
TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, son 2 senedir düzenledikleri voleybol turnuvasına ilginin her geçen sene arttığını kaydetti. Bu sezon öncesi de turnuvayı gerçekleştirmekten dolayı çok mutlu olduklarını belirten Okumuş, \"Kalitesi her geçen sezon artan Efeler Ligi öncesinde takımların kendilerini deneme şansı bulduğu organizasyona bu sene yine çok değerli takımlar katılacak. İzmirli voleybolseverlerin de her yıl olduğu gibi turnuvayı izlemeye geleceğine inanıyorum\" diye konuştu.
Turnuvanın maç programı şöyle:
15 Eylül Cuma
16.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankası
18.00 Arkasspor-Afyon Belediye Yüntaş
16 Eylül Cumartesi
16.00 Arkasspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor
18.00 Ziraat Bankası-Afyon Belediye Yüntaş
17 Eylül Pazar
14.00 Afyon Belediye Yüntaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor
16.00 Ziraat Bankası-Arkasspor