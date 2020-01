TSYD İzmir'den voleybol turnuvası

İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi, tarafından bu sene üçüncüsü gerçekleştirilecek voleybol turnuvası 15-17 Eylül\'de düzenlenecek.

Efeler Ligi temsilcileri Afyon Belediye Yüntaş, Arkasspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Ziraat Bankası\'nın katılacağı turnuva Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Arena\'da yapılacak. Toplam 3 gün sürecek organizasyonda her gün 2 maç oynanacak. Turnuva son günkü Ziraat Bankası-Arkasspor müsabakasının ardından ödül töreniyle tamamlanacak.

TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, son 2 senedir düzenledikleri voleybol turnuvasına ilginin her geçen sene arttığını kaydetti. Bu sezon öncesi de turnuvayı gerçekleştirmekten dolayı çok mutlu olduklarını belirten Okumuş, \"Kalitesi her geçen sezon artan Efeler Ligi öncesinde takımların kendilerini deneme şansı bulduğu organizasyona bu sene yine çok değerli takımlar katılacak. İzmirli voleybolseverlerin de her yıl olduğu gibi turnuvayı izlemeye geleceğine inanıyorum\" diye konuştu.

Turnuvanın maç programı şöyle:

15 Eylül Cuma

16.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankası

18.00 Arkasspor-Afyon Belediye Yüntaş

16 Eylül Cumartesi

16.00 Arkasspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor

18.00 Ziraat Bankası-Afyon Belediye Yüntaş

17 Eylül Pazar

14.00 Afyon Belediye Yüntaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor

16.00 Ziraat Bankası-Arkasspor