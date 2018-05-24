TSYD İzmir Şubesi'nden Özgener'e ziyaret

İZMİR, (DHA)

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu ile genel merkez yöneticileri, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener\'i ziyaret etti.

TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, göreve yeni seçilen Özgener\'i tebrik etti. Okumuş, spor camiasının içinden gelen Mahmut Özgener\'e yeni görevinde başarılar dileyip, İzmir Ticaret Odası\'nın kentin en büyük sivil toplum örgütü olduğunu ifade etti.

Mahmut Özgener ise ziyaretten dolayı memnuniyetini belirterek, İzmir\'in her alanda çok önemli bir kent olduğunu söyledi. Sporun da bu alanların başında geldiğini aktaran Özgener, İzmir sporunun gelişiminin kent için çok önemli olduğunu sözlerine ekledi. Ziyarette Okumuş\'un yanı sıra genel merkez yöneticileri Nuri İmre, Suavi Yardımoğlu, eski genel merkez yöneticilerinden Yılmaz Coşkun, şube yönetim kurulu üyeleri Ali Korkmaz, Ergin Karataş ve Mutlu Yılmaz ile akreditasyon sorumlusu Nuran Gani yer aldı.

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