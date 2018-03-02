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Spor

TSYD İzmir Şubesi'nde 3'üncü Okumuş dönemi

İZMİR, (DHA) TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin olağan genel kurulunda, Bahri Okumuş üçüncü kez başkanlığa seçildi

02 Mart 2018 17:35

İZMİR, (DHA)

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi\'nin olağan genel kurulunda, Bahri Okumuş üçüncü kez başkanlığa seçildi. Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi\'ndeki kongrede Divan Başkanlığı’na Ünal Tümin, Divan kurulu üyeliklerine Can Beyazkartal ve Ferit Dinçer Tolga seçildi. 83 üyenin katıldığı genel kurulda tek listeyle seçime gidildi. Seçim sonunda Bahri Okumuş, Gökhan Özyurtlu, Gökay Akın, Sonay Teker, Mutlu Yılmaz, Ergin Karataş ve Ali Korkmaz’dan oluşan yönetim kurulu işbaşına getirildi.
Okumuş, genel kurulda yaptığı konuşmada, tek liste ile gidilen seçimde mevcut yönetim kurulu listesinde bazı değişiklikler yapıldığını ancak ayrılan arkadaşlarıyla beraber her zaman bir ekip olduklarını kaydetti. Üçüncü dönem göreve geldiğini hatırlatan Okumuş, \"6 yıl boyunca yol arkadaşlarımı doğru seçmiş olmanın kıvancını ve huzurunu yaşadım. TSYD’nin saygınlığına yakışır bir dönem yaşadığımıza inanıyorum. Tüm üyelerimizle paylaşım içindeyiz ve her türlü öneriye açığız. Yönetimde yer almasa da derneğimize katkı koymak isteyen herkese kapımız açık\" dedi.


 

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