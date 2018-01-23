TSYD İzmir 3'üncü Spor Gazeteciliği Yarışması sonuçlandı

İZMİR, (DHA) - TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi\'nin düzenlediği, İzmir\'i kapsayan 3\'üncü Spor Gazeteciliği Yarışması\'nda kazanan eserler belirlendi. TSYD Genel Merkez Asbaşkanı Nuri İmre, önceki dönem genel merkez asbaşkanı Yılmaz Coşkun, İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, şube yönetim kurulu üyeleri Murat Attila ve Ali Korkmaz\'ın yer aldığı jüri, 5 kategoride yarışmaya katılan 34 eseri değerlendirdi.

Haber dalında Habertürk Egeli\'de yer alan \"Zübeyde Hanımın Kızları\" başlıklı haberiyle Deniz Biricik, röportajda \"Poşetten Çıkan Kral\" başlıklı eseriyle Dokuz Eylül Gazetesi\'nden Levent Arıöz, köşe yazısında \"Kaderi de Yenmek\" başlıklı yazısıyla Hürriyet\'ten Hasan Ercazip birinci oldu. Fotoğraf dalında Yeni Asır\'dan Görkem Türkyılmaz, sayfa düzeninde de aynı gazeteden Serkan Babat\'ın eserleri birinci seçildi.

TSYD\'nin yaşayan meslek büyüklerine ithaf edilecek ödüller şubat ayında törenle sahiplerine verilecek.