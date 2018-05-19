TSYD Ankara'dan 'Aramızda engel yok' etkinliği 

Ercan ATA / ANKARA,(DHA)



Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı\'nın ortaklaşa yürüttüğü \"Sporla İletişimdeyiz\" projesinin ikinci etkinliği \"Aramızda Engel Yok\" geniş katılımla Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu\'nda yapıldı.

Etkinlik öncesi Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 2016 Rio Paralimpik Oyunları masa tenisinde şampiyon olan Abdullah Öztürk ile masa tenisi oynadı. Sonrasında okulun kız ve erkek futsal takımlarının oyuncuları Ampute Milli Takım futbolcuları Barış Telli, İskender Özçalık, Fatih Şentürk ve Feyyaz Gözaçık ile 5\'e 2 antrenmanı yaptı.

YENİMAHALLE BELEDİYESİ BAŞKANI FETHİ YAŞAR: \"SPORA BÜYÜK DESTEK VERİYORUZ\"

Belediye Başkanı Yaşar, burada yaptığı konuşmada, Yenimahalle\'de spor, sanat ve kültürün alt yapısına yatırım yaptıklarını belirterek, \"Engelliler ve engelli sporcularla ilgili yaptıklarımız da var. Bizim için spor sağlık açısından önemli. Spora büyük destek veriyoruz.\" şeklinde konuştu.

TSYD Ankara Şubesi Asbaşkanı Hüseyin Doğru, kendisinin de bir engelli olduğuna dikkati çekerek, \"TSYD Ankara Şubesi olarak gençlerin hayatına nasıl dokunabiliriz diye düşünerek, proje başlattık. Güzel şeyler yaptığımıza inanıyorum. Anlamlı bir projede olmaktan dolayı mutluyum. \'Aramızda Engel Yok\" diyerek görüşlerini dile getirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç ile Okul Müdürü Demet Tokgöz de; yaptıkları konuşmalarla engellilerin sorunlarına değindiler.

Etkinliğin son bölümünde ise TRT\'de yayınlanan \"Engelsiz Spor\" programının yapımcısı, TSYD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Cem Çınar, engelli sporcularla kısa bir söyleşi gerçekleştirdi.

Ampute Milli Takım Futbolcuları Barış Telli, Fatih Şentürk ve Feyyaz Gözaçık\'ın yanı sıra paralimpik masa tenisçi Abdullah Öztürk\'ün katıldığı söyleşi çok keyifli bir ortamda gerçekleşti. Sporcular özellikle nasıl engelli olduklarını anlatarak, yılmadan ve azimle bugünlere geldiklerini ifade etti.

Söyleşide konuşulan konularla ilgili öğrencilere sorular sorularak doğru yanıt verenlere hediyeler takdim edildi. Etkinlik kapsamında salonda gerçekleştirilen gösteri sonunda okulun öğrencileri katılımcılara müzik ziyafeti sundu.

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