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Spor

TSYD 1 hafta arayla bir kez daha logo değiştirdi

TSYD yönetimi, 53 yıllık logoda, üyelerin onayını almadan değişikliğe gitmişti

14 Ocak 2016 19:14

53 yıllık logosunu şube yönetimlerine sormadan değiştiren Türkiye Spor Yazarları Derneği yönetimi, gelen tepkiler üzerine 1 hafta içinde bir kez daha logo değişikliğine gitti. Türk bayrağı yer almadığı ve spor olarak bir tek futbola yer verdiği için eleştirilen logo değiştirildi.

Radikal'de yer alan habere göre, TSYD Genel Merkezi, 53 yıllık logoyu değiştirirken üyesi olan şubelerin ve yönetim kurulu üyelerinin hiçbirinden görüş almamıştı. Üyeler, logonun değiştiğini Antalya'da yapılan eğitim seminerinde başkan Oğuz Tongsir'den öğrenmişti.

Özellikle sosyal medyada oluşan büyük tepki sonrası geri adım atan TSYD, Türk bayrağının da yer alacağı yeni bir logo hazırladı. TSYD'den yapılan açıklama şöyle:

"Üyelerimizden gelen uyarılar sonucu Derneğimizin yeni logosunda değişiklik yapılmış ve logo son şeklini almıştır. Genel Başkanımız Oğuz Tongsir’in Antalya’da söylediği gibi, TSYD’nin yeni logosunda Türk bayrağı, kuruluş yılı ve diğer spor branşlarının amblemleri de yer almaktadır."

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