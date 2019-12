-TSUNUMİ MÜZAKERELERİ ETKİLEDİ KAYSERİ (A.A) - 10.04.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ''Tsunami etkisiyle, Türkiye-Japonya nükleer güç santralleri müzakereleri zaman olarak tabii ki etkilendi'' dedi. Yıldız, Erciyes Mirada Del Lago Otel'de gazetecilerin, nükleer santral ve Karadeniz'deki petrol aramalarına ilişkin sorularını yanıtladı. Japonya'daki deprem ve tsunaminin, o ülkedeki nükleer güç santralini büyük ölçüde etkilendiğini belirten Yıldız, şunları söyledi: ''Hem deprem hem de tsunami etkisiyle birlikte gelişmeleri izlediğimiz bir ortamda, Türkiye-Japonya nükleer güç santralleri müzakereleri zaman olarak tabii ki etkilendi. En son Japonya'nın Ankara Büyükelçisinin getirdiği mesajla da karşılıklı yaptığımız görüşmeyle de müzakereler için bir müddet daha zaman istediler. Böyle bir durumda buna kayıtsız kalamayacağımızı, bir şey olmamış gibi davranamayacağımızı belirttik. Bir an önce toparlanıp tüm çalışma ekibiyle, bütün yöneticileriyle özellikle Fujikama'daki güç santraline odaklandıklarını ve oradaki problemleri çözümlemeye çalıştıklarını söylediler. Biz de kendilerini hem uluslararası nezaket gereği, diplomasi gereği hem de başta insanlık gereği tabii ki bu süreyi tanıyabileceğimizi kendilerine belirttik. Fakat ne zaman başlar dersek, bu nisan ayında devam edecekti, herhalde bir, iki ay daha zaman alacaktır diye düşünüyorum. Kendileri şu anda bir zaman da telaffuz etmediler.'' -''KARADENİZ'DE PETROL BULUNDU'' İDDİASI- Yıldız, bazı gazetelerde, ''Karadeniz'de petrol bulunduğu'' yönünde çıkan haberlere ilişkin de Karadeniz'de bir yerde değil, 5-6 yerde birden aramaların devam ettiğini söyledi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile bazı firmaların arama çalışmalarını sürdürdüğünü, bunlara yeni firmaların da eklenebileceğini ifade eden Yıldız, şu bilgileri verdi: ''Şu an 'petrol bulundu' demek için erken. Bunu sizlere söyleyebilmeyi şu an çok isterdim. Ama petrol fışkırmadan, biz onu orada görmeden, öyle bir petrol bulunduğu haberinin doğru olmadığını söyleyebilirim. Aramalarımız inançla, ümitle ve biraz da inatla devam ediyor. Buna rağmen şu an 'petrol bulduk' diyemeyiz. Bu, ümitlerle biraz oynamak olur, doğru olmaz. Her zaman şeffaf bir şekilde kamuoyuyla, vatandaşlarımızla paylaştığımız bu gerçeğin altını çizmek isterim. Bir kısım emarelerle ilgili Genel Müdürümüzün ettiği ilk cümlelerin şu an için erken olduğunu söylemek isterim. Çünkü biz somut, sonuç odaklı çalışıyoruz. Somut sonuçları görmeden herhangi bir şeyi söylememizin erken olduğu kanaatindeyiz. O yüzden son söyleyeceğim, aramalarımıza inançla ve ümitle devam ediyoruz.'