‘Tsunami’ye dalıp karısını kurtardı

T24 - Karısının sular altındaki evde kaldığını gören Akaiwa, dalgıç donanımı bulup suların altına daldı. Tüm engellere rağmen karısına ulaşmayı başardı.









Tokyo şebeke suyundaki radyoaktif iyot oranı, bebekler için kabul edilebilir yasal sınırın iki katını aştı.



Japonya’yı 11 Mart Cuma günü vuran depremin ardından meydana gelen tsunamiden en çok etkilenen Miyagi şehrinden, mucize bir kurtuluş hikâyesi geldi. Hideaki Akaiwa (43), deprem olduğunda işyerindeydi. Karısı ise evdeydi... Depremin ardından koşarak evinin olduğu mahalleye giden Akaiwa, buranın sular altında kaldığını gördü. Yetkililer ona, asker yardıma gelene kadar beklemekten başka yapacak bir şeyi olmadığını söyledi. Fakat Akaiwa, karısı sular altındayken boş boş oturup beklemek istemedi ve kendine dalgıç donanımı edindi. Sonra da, eşini kurtarmak için sulara daldı.





Dalgıçlığa aşinaydı



Karısıyla sörf yaparken tanışan Akaiwa dalgalara az çok aşinaydı fakat daldığı sakin bir deniz değil, tsunaminin yuttuğu bir şehirdi. Suyun içi kıvılcım saçan elektrik direkleri ve otomobillerle doluydu.



Akaiwa tüm bu engellere rağmen sular altında kalan evine varmayı başardı. Evine girdiğinde eşini evin en üst katında, başını suyun üstünde tutmaya çalışırken buldu. Oksijen tüpünü onunla paylaşarak nefes almasını sağladı ve onu kurtardı.





Radyoaktif maddeler Avrupa semalarında



Daiçi nükleer santralİnde olası nükleer felaketi önleme çalışmaları devam ederken, santralden havaya karışan radyoaktif maddeler Avrupa’ya ulaştı. Avusturya Meteoroloji Genel Merkezi, “oldukça seyrelmiş” radyoaktif parçacıkların İzlanda’ya ulaştığını kaydederken, Fransa Nükleer Güvenlik Ajansı da havaya karışan radyoaktif maddenin dün akşam saatlerinde önce Fransa’ya, ardından da İtalya’nın kuzeyine ulaştığını açıkladı.