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Dünya

Tsunaminin sürüklediği eşyalar Hawaii'ye doğru yol alıyor  ANKARA (A.A)

25 Ekim 2011 17:27

-Tsunaminin sürüklediği eşyalar Hawaii'ye doğru yol alıyor  ANKARA (A.A) - 25.10.2011 - Japonya'da Mart ayında meydana gelen büyük deprem ve tsunami felaketinin ardında denize sürüklenen eşyaların oluşturduğu milyonlarca tonluk enkaz birikintisinin Hawaii'ye doğru yol aldığı açıklandı.  Büyük Okyanus'taki Hawaii takımadalarının kuzeybatı ucunda yer alan Midway Adası'na 2012 baharında ulaşması öngörülen birikinti, beklenenden daha hızlı hareket ediyor. Hawaii'deki Uluslararası Pasifik Araştırma Merkezi (IPRC) yetkilileri, Büyük Okyanus'ta seyreden bir eğitim gemisinin Midway Adası yakınlarında çok sayıda mobilya ve elektrikli ev eşyası parçası ile üzerinde ''Fukuşima'' yazan bir balıkçı teknesine rastladığını açıkladı. Yetkililer, enkaz birikintisinin beklenenden daha hızlı yol almasını, tsunaminin sürüklediği nesnelerin farklı ağırlıkları nedeniyle birbirlerinden farklı hızlarda hareket etmelerine bağlıyor. Hafif eşyaların suyun daha üst seviyelerinde hareket ettiğini ve rüzgardan bile etkilendiğini, ağır parçaların ise ancak okyanus akıntılarıyla sürüklendiğini kaydeden uzmanlar, içinde hafif parçaların bulunduğu ilk eşya grubunun kış başında Midway Adası'na ulaşmasının beklendiğini belirtiyor. Asıl enkaz birikintisinin ise 2013'ün ilk aylarında Hawaii sahillerine ulaşacağı sanılıyor. Yetkililer, tsunaminin denize sürüklediği eşyalardan geriye kalanların, ancak felaketten 5 yıl sonra ABD'nin batı kıyılarında görülebileceğini de ifade ediyor.  Öte yandan, okyanusta yol alan eşyaların, başta foklar olmak üzere deniz canlılarına, mercanlara ve balık ağlarına zarar verebileceği belirtiliyor.

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