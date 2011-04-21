-TSUNAMİNİN KURBANI YAŞLILAR TOKYO (A.A) - 21.04.2011 - Japonya Ulusal Polis Ajansı, ülkede geçen ay meydana gelen tsunamide ölenlerin üçte ikisinin yaşlılar olduğunu açıkladı. Ajans, yaşlıların boğularak hayatlarını kaybettiklerini belirtti. Ulusal Polis Ajansının bu hafta yayımladığı verilere göre, yaşları tespit edilen 11.108 tsunami kurbanının yüzde 65'i 60 yaş ve üzeri. 1.899 kurbanın yaşları ise bilinmiyor. Tsunamideki ölüm nedenlerinin yaklaşık yüzde 93'ünü boğulma oluşturuyor. Geriye kalanlar yangınlarda ya da başka nedenlerden hayatlarını kaybetti. Japonya'da 11 Mart'ta meydana gelen şiddetli deprem ve tsunamide 27 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor. 14 bin kişinin halen kayıp olduğu ülkedeki bu felaket daha çok yaşlı nüfusun yaşadığı kuzeydoğu kıyılarında etkili olmuştu.