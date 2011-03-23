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Ekonomi

TSUNAMİNİN EKONOMİK BİLANÇOSU DA AĞIR   TOKYO (A.A)

23 Mart 2011 11:56

-TSUNAMİNİN EKONOMİK BİLANÇOSU DA AĞIR   TOKYO (A.A) - 23.03.2011 - Japon hükümeti, 11 Mart'ta ülkede meydana gelen deprem ve tsunami felaketinin yol açtığı doğrudan zararın 15-25 trilyon yen (185-309 milyar dolar/138-217 milyar avro) aralığında olacağını bildirdi.  Hükümetin tahminlerine göre, bu rakam, Japonya'nın kuzey doğusundaki altyapı, konut ve fabrika gibi alanların yeniden yapılanmasının maliyetini kapsıyor. Felaketten kaynaklanan zararın ülkenin gayri safi yurt içi hasılasındaki (GSYH) büyüme üzerinde ise 0,5 puanlık bir düşüşe neden olması bekleniyor. Nihai maliyetin ise çok daha yüksek olacağı çünkü söz konusu rakam içinde nükleer ve termik santrallerdeki faaliyetlerin askıya alınması nedeniyle Tokyo bölgesindeki elektrik kesintisinin etkisi bulunmuyor. Hükümetin öngördüğü rakam, 1995 yılında yaşanan Kobe depreminde ortaya çıkan 10 trilyon yen zararın çok üzerinde bulunuyor. Dünya Bankası pazartesi günü açıkladığı tahminlerinde, felaketin maliyetinin 235 milyar doları bulabileceğini belirtirken, yatırım bankası Goldman Sachs, yaklaşık 200 milyar dolarlık bir maliyet tahmini ortaya koymuştu.  

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