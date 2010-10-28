T24 LogoT24 Logo
Dünya

TSUNAMİDE ÖLENLERİN SAYISI 343'E ÇIKTI CAKARTA (A.A)

28 Ekim 2010 16:01

-TSUNAMİDE ÖLENLERİN SAYISI 343'E ÇIKTI CAKARTA (A.A) - 28.10.2010 - Endonezya'da üç gün önce meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunamide ölenlerin sayısının 343'e çıktığı bildirildi. Batı Sumatra vilayeti Afet İdaresi Merkezinden Ferry Faysal, ülkenin batısını vuran tsunamiden sonra uzak adalarda yapılan aramalarda onlarca kişinin daha cesedinin bulunduğunu belirtti. Faysal, 338 kişinin ise hala kayıp olduğunu ifade etti.  Kurtarma yetkilileri, kayıplardan bazı kişilerin denize sürüklenmiş olabileceğini vurgulayarak, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söylemişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24