-TSUNAMİDE ÖLENLERİN SAYISI 343'E ÇIKTI CAKARTA (A.A) - 28.10.2010 - Endonezya'da üç gün önce meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunamide ölenlerin sayısının 343'e çıktığı bildirildi. Batı Sumatra vilayeti Afet İdaresi Merkezinden Ferry Faysal, ülkenin batısını vuran tsunamiden sonra uzak adalarda yapılan aramalarda onlarca kişinin daha cesedinin bulunduğunu belirtti. Faysal, 338 kişinin ise hala kayıp olduğunu ifade etti. Kurtarma yetkilileri, kayıplardan bazı kişilerin denize sürüklenmiş olabileceğini vurgulayarak, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söylemişti.