-Tsunamide ölen eşinin cesedini sekiz ay sonra buldu ANKARA (A.A) - 09.11.2011 - Japonya'nın Kamaishi kentinde bir kadın, tsunami felaketinde yaşamını yitiren eşinin cesedini sekiz ay sonra arabalarının içinde buldu. Adı açıklanmayan kadın, Japonya'da 11 Mart'ta meydana gelen Richter ölçeğine göre 9 büyüklüğündeki depremin neden olduğu tsunaminin ardından eşi için kayıp ilanı vermiş ve arabalarının plakasını bildirmişti. 2 Kasım'da yetkililerden arabalarının bulunduğunu bilgisini alan kadın, aracı görmeye gittiğinde eşinin hala şoför koltuğunda bulunan cesediyle karşılaştı. 35 yaşındaki eşini bulmak için günlerce kıyı bölgesinde dolaştığını, sonunda dev dalgalar arasında kaybolduğunu düşünerek bir cenaze töreni düzenlediğini açıklayan kadın, parçalanmayı bekleyen araçların arasına atılmadan önce aracın içini kontrol etmeyen yetkililer hakkında suç duyurunda bulundu.