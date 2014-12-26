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Dünya

Tsunamide ölen 230 bin kişi anılıyor

Hint Okyanusu'nda 2004'te meydana gelen depremde ölen 230 bin kişi anılıyor

26 Aralık 2014 10:29

26 Aralık 2004'te Hint Okyanusu'nda yaşanan 9,1 büyüklüğündeki depremin oluşturduğu tsunamide hayatının kaydeben yaklaşık 230 bin kişi, felaketin 10. yılında anılıyor.

Tsunami Endonezya başta olmak üzere 14 ülkede yıkım ve ölümlere neden olmuştu.

Anma törenleri Endonezya'nın tsunamiden en fazla etkilenen yeri olan Banda Aceh kentinde başladı.

Endonezyalılar, kentte tsunami sonrası ayakta kalan ender binalardan olan Büyük Cami'de toplanarak kaybettiklerini andı.

Sri Lanka ve Tayland'da da törenler düzenlendi.

26 Aralık 2004'te Endonezya'nın Sumatra adasının batısında, Hint Okyanusu'nda meydana gelen deprem, sismografların kaydettiği en şiddetli 3. depremdi. Deprem 8-10 dakika sürmüş, ardından oluşan tsunaminin boyu 30 metreyi bulmuştu.

Yardım kuruluşu Oxfam'ın açıkladığı verilere göre tsunami nedeniyle 1.7 milyon kişi evsiz kalmıştı.

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