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Dünya

TSUNAMİDE 1 ÖLÜ TOKYO (A.A)

11 Mart 2011 12:04

-TSUNAMİDE 1 ÖLÜ TOKYO (A.A) - 11.03.2011 - Japonya'nın doğu sahili açıklarında meydana gelen 8.9 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan tsunamide bir kişi hayatını kaybetti. Kyodo haber ajansı, Japonya'nın kuzeyindeki Sendai limanında tsunaminin yol açtığı 10 metre yüksekliğindeki dev dalga nedeniyle bir kişinin öldüğünü duyurdu. -TAVYAN'DA TSUNAMİ ALARMI- Japonya'daki depremin ardından Tayvan meteoroloji bürosundan tsunami alarmı verildi. Meteoroloji bürosundan yapılan açıklamada, TSİ 11.30 sularında tsunami dalgasının beklendiği belirtilerek sahil bölgelerinde yaşayanların deniz şartlarındaki değişiklikler konusunda hazırlıklı olmaları istendi.

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