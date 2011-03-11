-TSUNAMİ ÖNÜNE GELENİ SÜRÜKLÜYOR ANKARA (A.A) - 11.03.2011 - Japonya'nın doğu kıyısını vuran 8,9 büyüklüğündeki deprem sonrasında meydana gelen 4 metre büyüklüğündeki tsunaminin yıkıcı etkileri oldu. Dev deprem dalgası, depremin merkez üssü yakınındaki sahilde bulunan araçların sularla sürüklenmesine, binaların yıkılmasına ve yangınlara neden oldu. Başkent Tokyo'da yaralananlar olduğu bildirildi. Yüzyılın başından beri dünyada meydana gelen en şiddetli depremler, büyüklüklerine göre şöyle sıralanıyor: -4 ARTÇI DEPREM- 8.9 büyüklüğündeki depremin ardından 4 artçı deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Kurumu, 7.1 büyüklüğe kadar 4 artçı depremin daha olduğunu bildirdi. NHK televizyonu, 8.9 büyüklüğündeki depremin, başkent Tokyo'daki binaları salladığını ve ''çok sayıda yaralı'' olduğunu duyurdu. NHK kanalı, Fukushima bölgesindeki Onahama kentinde araçların, evlerin ve binaların tsunamiyle sürüklenip götürüldüğü görüntüleri yayınladı. Yüzyılın başından beri dünyada meydana gelen en şiddetli depremler, büyüklüklerine göre şöyle sıralanıyor: 1960: Şili - Şili'de 9,5 büyüklüğündeki depremde 5 bin 700 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından oluşan tsunami, Pasifik kıyısındaki ülkeleri tehdit etti ve Hawaii'de 61, Japonya'da 130 kişinin ölümüne yol açtı. 1964: Alaska - Prens William Boğazı yakınlarındaki 9,2 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen tsunami, yüzden fazla kişinin ölümüne yol açtı. 2004: Asya - Endonezya'ya bağlı Sumatra adası açıklarında 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen tsunami, 10 kadar komşu ülkeyi etkiledi, 270 bin kişi öldü ya da kayboldu. 1952: SSCB- Kamçatka Yarımadasında 9 büyüklüğünde meydana gelen deprem ve sonrasındaki tsunami, Şili ve Peru'yu da etkiledi. Deprem 2 bin 300 kişinin ölümüne yol açtı. 1906: Ekvador - Kolombiya ve Ekvador kıyıları açıklarında 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan tsunami bin kadar kişinin ölümüne yol açtı. 1965: Alaska - 8,7 büyüklüğündeki depremin neden olduğu tsunami Aleoutiennes Adalarını etkiledi. 2005: Endonezya - Sumatra açıklarındaki Nias adası yakınlarında 8,6 büyüklüğündeki depremde 900 kişi öldü, 6 bin kişi yaralandı. 1957: Alaska - Andreanof adalarını vuran 8,6 büyüklüğündeki deprem önemli bir tsunami faciasına yol açtı.